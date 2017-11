Skype biến mất khỏi các cửa hàng ứng dụng tại Trung Quốc

Theo Neowin, việc Skype bị xóa được cho là xuất phát từ hệ thống luật pháp Trung Quốc nhằm áp dụng cho các dịch vụ VoIP tại quốc gia này.

Thông tin trên đã được một phát ngôn viên Apple xác nhận trong một tuyên bố với tờ New York Times. Người này cho biết: “Chúng tôi đã được Bộ Công an Trung Quốc thông báo rằng một số ứng dụng giao thức thoại qua internet (VoIP) không tuân thủ luật địa phương. Do đó, các ứng dụng này đã được gỡ bỏ khỏi cửa hàng ứng dụng ở Trung Quốc”.

Mặc dù Google Play Store không hoạt động ở Trung Quốc nhưng các cửa hàng ứng dụng Android bên thứ ba khác cũng đã xóa Skype khỏi danh sách.

Ở thời điểm hiện tại chưa rõ Skype sẽ bị chặn khỏi các cửa hàng ứng dụng nói trên trong bao lâu. Trong tuyên bố của mình, phát ngôn viên Microsoft chỉ nói rằng ứng dụng Skype đã tạm thời bị gỡ bỏ khỏi App Store của Apple tại Trung Quốc và cho biết công ty đang làm việc để khôi phục lại ứng dụng trong thời gian càng sớm càng tốt.

Việc Skype bị gỡ bỏ xuất hiện chỉ vài tháng sau khi Trung Quốc bắt đầu chặn WhatsApp. Các dịch vụ khác như Gmail, Facebook và Twitter đều bị chặn bởi các bộ lọc của chính phủ nước này.

Theo Thanh Niên.