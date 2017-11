Thương hiệu lớn mang “sản phẩm đồng hành” đến với Online Friday 2017​

Online Friday - Ngày Mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm với quy mô toàn quốc, được Chính phủ giao Bộ Công Thương triển khai thường niên sẽ chính thức trở lại vào đầu tháng 12.

Với 24 giờ vàng mua sắm trực tuyến trên trang www.onlinefriday.vn trong ngày 1 tháng 12, người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua được nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng cao từ những thương hiệu lớn với mức giảm giá sâu, giá thành hấp dẫn. Online Friday năm nay đáng chú ý với 3 hình thức sản phẩm hấp dẫn: Sản phẩm đảm bảo, Sản phẩm Giảm giá khủng và Sản phẩm Đồng Hành.

Một trong những mô hình sản phẩm nổi bật nhất của Online Friday năm nay chính là chương trình Sản phẩm Đồng hành. Theo đại diện của Ban tổ chức, sản phẩm đồng hành là sản phẩm độc quyền với số lượng hạn chế đến từ các nhà sản xuất tham gia đồng hành cùng chương trình Online Friday.

Trong chương trình tháng 9, Online Friday rất hân hạnh khi đã có 5 nhãn hiệu lớn tham gia chương trình Sản phẩm Đồng hành, có thể kể tên như: Nagakawa, Xe đạp điện Anbico, Sunhouse, Leflair và đồng hồ Seiko. Với mục tiêu đưa chương trình trở thành một Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất năm 2017, Online Friday tháng 12 có sự tham gia về mô hình Sản phẩm Đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn hơn như Anbico, Tiki, Lazada, Điện máy xanh, Thế giới di động, Sendo, Shopee, A day roi, Nagakawa, Samsung, Oppo, Sunhouse,…

Để trở thành SKU đồng hành với chương trình Online Friday, các sản phẩm tham gia phải được đảm bảo là chính hãng của nhà sản xuất có đại diện tại Việt Nam. Sản phẩm đồng hành có thể do doanh nghiệp phân phối chính hãng đăng kí hoặc trực tiếp do Nhà sản xuất đăng kí. Đặc biệt, các sản phẩm đồng hành phải có mức giảm giá hoặc quà tặng giá trị tương đương 40% trở lên so với giá thực của sản phẩm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải cam kết số lượng sản phẩm tối thiểu 100 đơn vị hoặc thống nhất với Ban tổ chức tùy theo giá trị của sản phẩm.

Có thể kể đến thương hiệu Anbico, sau những thành công gặt hái được khi tham gia Online Friday tháng 9, đến với tháng Online Friday tháng 12 lần này, thương hiệu sẽ mang tới 100 Sản phẩm xe điện Anbico Bat-X được gắn mác Sản phẩm đồng hành cùng chương trình với mức giá ưu đãi giảm 50%.

Hãy cùng tiếp tục theo dõi và cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất về chương trình. Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng truy cập: www.info.onlinefriday.vn