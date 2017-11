HTC U11 Plus cập bến thị trường Việt với giá 18,99 triệu đồng

HTC U11 Plus là smartphone cao cấp nhất của HTC hiện tại với màn hình 6 inch cho tỉ lệ 18:9 cho trải nghiệm hoàn hảo khi chơi game và xem phim. Thiết kế thân máy khá gọn gàng trong lòng bàn tay.

Mặt trước máy được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5 và không có nút bấm vật lí ở mặt trước, điều này dẫn đến việc cảm biến vân tay được chuyển qua mặt lưng máy. Đáng chú ý, phần mặt lưng của U11 Plus được gọi là "Liquid Surface", tạo độ nhẵn bóng giống như mặt lưng làm bằng kính.

Giống như phiên bản tiền nhiệm, HTC U11 Plus được trang bị tính năng Edge Sense giúp bạn mở ngay bất cứ ứng dụng yêu thích bằng thao tác bóp nhẹ cạnh viền, chẳng hạn khởi chạy camera và chụp hình, kích hoạt chức năng ra lệnh bằng giọng nói, mở bất kì ứng dụng nào và hơn thế nữa.

Bên trong HTC U11 Plus tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 835, RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB (có thể mở rộng thêm bằng khe cắm thẻ nhớ), hỗ trợ quay phim HDR10 và pin dung lượng 3.930 mAh hứa hẹn cho thời lượng đủ dùng cả ngày.

Mặt sau U11 Plus trang bị cảm biến 12 MP HTC UltraPixel thế hệ thứ 3, kích thước điểm ảnh 1,4 micromet. Cảm biến mới đi kèm khả năng lấy nét siêu nhanh UltraSpeed, chống rung quang học và khẩu độ lớn f/1.7. Máy có khả năng quay phim 4K với âm thanh Hi-res. Theo đánh giá từ DxOMark, camera của U11 Plus đạt số điểm 90 giúp chất lượng ảnh tốt và sắc nét hơn so với U11 trước đó.

Trong khi đó, mặt trước tích hợp camera 8 MP với chế độ HDR Boost cho màu sắc rực rỡ và nhiều chi tiết hơn, giúp những bức ảnh selfie sẽ có màu sắc rực rỡ và nhiều chi tiết hơn ngay cả khi ánh sáng yếu.

HTC U11 plus về Việt Nam phiên bản cao cấp nhất RAM 6 GB/ROM 128 GB với giá bán lẻ đề nghị là: 18,990,000đ cùng 2 màu sắc sang trọng: Đen Tuyền – Ceramic Black và Bạc Ảo Diệu - Amazing Silver.