Google phát hành YouTube Go, bản rút gọn của YouTube

Hiện tại chỉ một vài quốc gia có thể tải về YouTube Go từ Play Store

Theo PhoneArena, người dùng các thiết bị Android đời cũ giờ đây đã có thể tải YouTube Go chính thức về từ Google Play Store. Không quá ngạc nhiên khi ứng dụng dường như bị giới hạn ở một số thị trường bởi mục đích của Google đối với YouTube Go chính là người dùng tại các quốc gia có hạn chế dữ liệu di động và cần phải lưu video YouTube để xem sau.

Được biết, YouTube Go cho phép người dùng tải video và lưu trữ chúng trên bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ SD để xem sau. Những video này cũng có thể được chia sẻ với những người bạn gần đó qua kết nối Bluetooth.

Một lưu ý là Google đã phát triển YouTube Go để nó có thể hoạt động trên các thiết bị chạy hệ điều hành Android 4.1 Jellybean trở về sau. Nếu đang sống tại một số quốc gia như Ấn Độ và Indonesia, người dùng đã có thể tải xuống YouTube Go. Hi vọng ứng dụng sẽ sớm xuất hiện tại nhiều quốc gia hơn nữa trong thời gian tới.

Theo Thanh Niên.