5 smartphone đáng chú ý bán trong tháng 12

Tháng này, hàng loạt model cao cấp nổi bật như Galaxy Note 8 Orchid Gray, iPhone X và HTC U11 sẽ xuất hiện trên thị trường.

Samsung Galaxy Note8 Orchid Gray

Phiên bản màu Xám Phong Lan của Galaxy Note8 sẽ được bán ra trong tháng 12 này. Màu xám mới trên Galaxy Note8 dưới ánh sáng sẽ ngả sang màu hồng, khác hẳn với màu tím của Galaxy S8+. Galaxy Note8 kế thừa màn hình vô cực Infinity Display từ bộ đôi Galaxy S8 và S8+ nhưng được mở rộng đến 6,3 inch. Bên cạnh màn hình lớn và viền mỏng, sản phẩm được bổ sung tính năng đa nhiệm mới có tên App Pair, cho phép khởi động nhanh cùng lúc 2 ứng dụng thường dùng. Galaxy Note8 được trang bị camera kép có độ phân giải 12 megapixel, trong đó, một có ống kính góc rộng và một là ống kính tele để chuyên chụp chân dung. Cả hai camera này đều có ống kính chống rung quang học OIS, kết hợp cảm biến DualPixel, nhờ thế cho khả năng bắt nét nhanh, chính xác và chụp ảnh sắc nét hơn ngay trong điều kiện thiếu sáng. Máy được trang bị cấu hình tốt nhất hiện nay với chip Exynos 8895, RAM 6 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Pin 3.300 mAh với tính năng sạc nhanh không dây và có dây. Note 8 chạy Android 7.1 và sẽ được nâng cấp lên Android 8 ngay khi hệ điều hành này ra mắt.

iPhone X

Máy sử dụng màn hình kiểu mới hoàn toàn mang tên Super Retina Display, kích thước 5,8 inch. iPhone X cũng lần đầu sử dụng tấm nền OLED thay vì LCD. Màn hình có độ phân giải lên tới 1.125 x 2.436 pixel và hỗ trợ công nghệ HDR. Màn hình lõm xuống theo hình chữ U được gọi vui là màn hình "tai thỏ". Đây là khu vực đặt camera 7 megapixel phía trước, camera hồng ngoại, máy chiếu và các cảm biến phục vụ tính năng nhận diện khuôn mặt FaceID. Thông số camera sau tương tự iPhone 8 Plus và 7 Plus, nhưng điểm khác biệt là độ mở của ống kính góc hẹp tốt hơn f/2.4 thay vì f/2.8. Bên cạnh đó, cả hai ống kính đều hỗ trợ chống rung quang học được gọi là Dual OIS. iPhone X sử dụng chip A11 Bionic 6 nhân giống bộ đôi iPhone 8. Máy có pin dung lượng 2.716 mAh và có hỗ trợ không dây ở phía sau. Máy chạy iOS 11 và không có nút Home nên cách sử dụng khác so với trước đây. Không còn nhận diện vân tay TouchID, iPhone X mở khóa bằng cách bấm vào màn hình dưới sự hỗ trợ của cảm ứng lực.

HTC U11+

U11+ vẫn giữ thiết kế Liquid Surface với mặt lưng kính tạo nhiều hiệu ứng phản chiếu ánh sáng. Ở mặt trước, U11+ đã có màn hình viền mỏng với tỉ lệ hiển thị 18:9 kích thước 6 inch, độ phân giải QHD và hỗ trợ dải màu hiển thị DCI theo chuẩn của Hollywood. Tính năng cảm ứng cạnh viền Edge Sense cho phép bóp điện thoại để điều khiển được nâng cấp thêm Edge Laucher để truy cập thông báo và mở nhanh một số ứng dụng. Tuy nhiên, viền mỏng đồng nghĩa với cảm biến vân tay được chuyển về mặt lưng và dãy phím cảm ứng bên dưới màn hình cũng biến mất. Đây là smartphone có cấu hình mạnh nhất của HTC hiện giờ và cũng là model cao cấp có pin thuộc lớn nhất hiện nay. Máy được trang bị pin lên tới 3.930 mAh, hỗ trợ sạc nhanh QuickCharge 3.0. Vi xử lí Snapdragon 835 đi kèm với dung lượng RAM 6 GB và bộ nhớ 128 GB. Camera chính sử dụng cảm biến UltraPixel thế hệ ba có độ phân giải 12 megapixel, trong khi camera trước độ phân giải 8 megapixel.

Oppo F5 Youth

Đây là phiên bản rút gọn cấu hình phần cứng của F5 vừa được bán ra vào tháng trước tại Việt Nam. F5 Youth vẫn giữ nguyên thiết kế và kích thước giống đàn anh F5. Máy được trang bị màn hình IPS kích thước 6 inch với độ phân giải Full HD+ 1.080 x 2.160. Máy vẫn sử dụng chip xử lí MediaTek MT6763 (Helio P23) và bộ nhớ trong 32 GB, pin 3.200 mAh như trên đàn anh F5 nhưng dung lượnng RAM được rút xuống còn 3 GB. Máy chạy Color OS 3.2 được xây dựng trên nền tảng Android 7.1. F5 Youth rút gọn camera trước xuống còn 16 megapixel còn camera sau là 13 megapixel. Camera trước vẫn được trang bị công nghệ làm đẹp bằng trí thông minh nhân tạo và có thêm tính năng bảo mật gương mặt Face ID.

Mobiistar Prime X Max 2017

Đây smartphone đầu tiên từ một thương hiệu Việt có màn hình tràn viền, tỉ lệ 18:9 giống Vivo V7+, nhưng kích thước 6 inch độ phân giải HD+. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là 2 camera trước và 2 camera sau. Bộ camera kép phía sau bao gồm một camera sử dụng cảm biến OmniVision độ phân giải 13 "chấm" và một camera 5 "chấm" làm nhiệm vụ đo khoảng cách từ camera đến vật thể trong ảnh, xác định thông số về độ sâu trường ảnh. Camera kép phía trước gồm một cái sử dụng cảm biến Sony IMX376 độ phân giải 20 megapixel và một góc siêu rộng 120 độ, giúp chụp ảnh selfie nhóm đông người. Cả hai đều được trang bị các chế độ làm đẹp gương mặt khi selfie và đặc biệt có cả tính năng xoá phông khi selfie. Phần cứng của máy ấn tượng với chip xử lí MediaTek Helio P25, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Mobiistar trang bị cho máy pin 4.010 mAh cùng ứng dụng quản lí pin riêng giúp kéo dài thời gian sử dụng. Tuy nhiên, máy không có sạc nhanh và vẫn sử dụng cổng kết nối microUSB là điểm đáng tiếc.

Theo Số Hoá.