Phiên bản CDMA của iPhone X có kết nối LTE nhanh hơn so với GSM

Theo PhoneArena, năm ngoái Apple đã sử dụng chip modem Qualcomm và Intel trên iPhone 7 và 7 Plus, trong đó bản CDMA cho Verizon và Sprint dùng modem Qualcomm, còn bản GSM cho T-Mobile và AT&T dùng modem Intel. Bởi vì chip modem Qualcomm nhanh hơn LTE so với chip do Intel sản xuất nên Apple buộc phải điều chỉnh tốc độ để không tạo ra sự khác biệt hiệu suất giữa các phiên bản CDMA và GSM.

Tình hình tương tự cũng xảy ra trong năm nay với iPhone X của Apple. Phiên bản CDMA được trang bị modem Qualcomm Snapdragon X16, trong khi bản GSM sử dụng modem Intel XMM7480. Một lần nữa, Snapdragon X16 nhanh hơn LTE, buộc Apple phải đưa ra quyết định khó khăn.

Như đã biết, cả Apple và Qualcomm đang đối đầu nhau trong các phiên tòa liên quan đến nhiều vụ kiện qua lại, trong đó Qualcomm mới đây đã yêu cầu một lệnh cấm nhập khẩu iPhone X vào Mỹ với cáo buộc Apple sử dụng bằng sáng chế của hãng mà không trả phí bản quyền. Về phía Apple, công ty cho rằng Qualcomm đang nợ hãng 1 tỉ USD.

Hậu quả của cuộc tranh chấp giữa Apple và Qualcomm dẫn đến việc Apple quyết định chọn Intel và MediaTek làm đối tác cung cấp chip modem dành cho iPhone từ năm sau bất chấp sự vượt trội rõ rệt của Snapdragon X16.

Theo các bài kiểm tra được thực hiện bởi Cellular Insights, mặc dù năm nay sự khác biệt giữa 2 chip modem không phải nổi bật như năm ngoái nhưng khi cường độ tín hiệu LTE yếu dưới -120 dBm, modem Qualcomm đạt tốc độ trung bình nhanh hơn 67% so với modem Intel.

Nhìn chung, chip modem của Qualcomm tiếp tục phát huy tốt hơn so với chip modem Intel khi làm việc với mạng LTE, điều này khiến người dùng vẫn mong đợi Apple và Qualcomm sẽ giải quyết xong các mâu thuẫn trước khi iPhone 2018 ra đời.

