‘iOS 11 ép tôi phải lên đời iPhone’

Chiếc iPhone 6 Plus của Henry hoạt động chậm chạp sau khi nâng cấp lên iOS 11.

Hệ điều hành mới khiến iPhone cũ chạy chậm là câu chuyện khá phổ biến với người dùng iOS. Zing.vn lược dịch câu chuyên của Henry T.Casey, biên tập viên của Tom’s Guide về việc anh này buộc phải nâng cấp từ chiếc iPhone 6 Plus lên 8 Plus vì không chịu nổi sự chậm chạp trên chiếc di động cũ:

Tôi không hề có ý định nâng cấp iPhone X hay 8 khi hãng này ra mắt chúng vào tháng 9. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên sử dụng iOS 11 trên chiếc iPhone 6 Plus của mình, tôi đã cảm thấy nó đánh cắp quá nhiều thời gian.

iOS 11 khiến hiệu năng máy giảm thậm tệ

Ngay lập tức, tôi bị bủa vây bởi sự chậm chạp. iOS 11.0.1 biến chiếc iPhone 6 Plus của tôi thành một cục gạch khi các ứng dụng chạy chậm một cách khó hiểu, trong khi màn hình chủ không đáp ứng được các cú vuốt. Bản cập nhật mới loại bỏ một số trục trặc nhưng vẫn không cải thiện được tốc độ.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy chuyện này không ổn là sau đó 2 tuần, khi tôi cố chụp tấm ảnh hành động tại một sự kiện thể thao địa phương. Sử dụng camera, tôi cảm giác như bị trói tay lại khi các bức ảnh mất rất nhiều thời gian để chụp. Có lẽ chỉ 1/20 bức ảnh của tôi cho cảm giác ổn.

Ứng dụng Slack mất 15 giây để mở. Slack là một ứng dụng nhắn tin nhóm khá nhẹ nhưng mở nó giống như việc mở Microsoft Word từ một chiếc PC 5 năm tuổi.

Tôi cài đặt rất nhiều ứng dụng, chủ yếu là ứng dụng chỉnh sửa text và nhắc nhở công việc. Tôi không thấy sự cải thiện nào khi khôi phục cài đặt gốc chiếc iPhone 6 Plus và cài khoảng 20 ứng dụng ngoài.

iPhone 6 Plus sử dụng RAM 1 GB với con chip A8 cũ kĩ - có thể đây là nguyên nhân cho việc máy chạy chậm. Nhiều người dùng iPhone 6S nói với tôi iOS 11 chạy ổn nhưng thiết bị của họ có RAM gấp đôi và chip A9.

Tất nhiên, tôi không muốn nâng cấp lên iPhone 6S.

Lựa chọn nào?

Apple bán tổng cộng 5 model iPhone, hoặc 8 nếu tính cả các bản Plus. Các model có sẵn gồm SE, 6S, 7, 8 và X. Tôi chọn 8 Plus vì đó là phiên bản cuối cùng và hoàn thiện nhất của thiết kế cũ. Các tin đồn gần đây khẳng định toàn bộ iPhone 2018 sẽ có thiết kế giống iPhone X, đồng nghĩa Apple sẽ khai thác tối đa thiết kế mới và 8 sẽ là phiên bản tốt nhất với thiết kế cũ.

Anh này sau đó bán lại nó cho Apple với giá 175 USD.

Đồng nghiệp nói với tôi những chiếc iPhone SE giá rẻ, 6S hay 7 không gặp vấn đề với iOS 11 nhưng tôi chọn 8 vì nó có cùng con chip A11 Bionic và RAM 3 GB giống iPhone X. Trong khi đó, iPhone X là bản nháp đầu tiên của thiết kế mới. Tôi không cần thiết phải đánh cược vào đó.

Có đáng giá?

Apple trả tôi 175 USD cho chiếc 6 Plus cũ kĩ, nhiều hơn đôi chút so với số tiền thuế phải trả để mua chiếc iPhone mới. Ngay khi nói lời tạm biệt với chiếc di động đáng tin cậy một thời, tôi quyết định chụp một phức ảnh sử dụng chế độ chân dung trên chiếc 8 Plus.

Và làm quen với một chiếc 8 Plus mới.

Khoảnh khắc “wow” đầu tiên của tôi với iPhone 8 Plus đến khi nhận tin nhắn của người bạn. Tôi chớp mắt và thấy thanh menu mở ra một cách cực nhanh. Bất cứ ai sử dụng một chiếc 6S trở lên đều hiểu ý tôi nhưng tôi từng trải nghiệm cảm giác chậm chạp khi muốn trả lời nhanh một tin nhắn xuất hiện trên thanh thông báo.

Camera của nó chạy nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu óc tôi. Xóa một ứng dụng không cần đến 5 giây trì hoãn. Nhưng cũng nhờ chiếc di động này, tôi bắt đầu phải làm quen với những bộ chuyển, thứ mà tôi không thích chút nào.

Sử dụng nút Home không chuyển động cũng rất lạ trong khi 3D Touch cũng khiến tôi mất chút thời gian để làm quen. Tuy nhiên, tôi có thể giải quyết tốt vấn đề này bởi đơn giản, nó thực sự mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ ấy có thể xóa đi mọi phiền toái khác.

