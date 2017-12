Google phát hành Android Oreo Go cho điện thoại bình dân

Tại hội thảo Google I/O năm nay, Google hứa hẹn ra mắt phiên bản Android thiết kế riêng cho thiết bị cấu hình thấp. Hôm nay, “Android Go (Oreo)” đã được gã khổng lồ phần mềm gửi đến các nhà sản xuất và nhà phát triển. Điều đó đồng nghĩa người dùng cuối chưa được nhận Android Oreo Go ngay lập tức nhưng sẽ xảy ra trong tương lai.

Mục đích của Google khi tạo ra phiên bản hệ điều hành này là muốn Android Oreo hoạt động tốt hơn trên những điện thoại dùng 512 MB hay 1 GB RAM. Hiện tại, Pixel 2 và hầu hết flagship đều dùng 4 GB RAM, iPhone X dùng 3 GB RAM, Galaxy Note 8 thậm chí còn có 6 GB RAM. Để một nền tảng đạt hiệu suất như nhau trên cả flagship và điện thoại giá rẻ là điều không hề dễ dàng nhưng Google nói đã vượt qua được.

Với Android Oreo Go, thiết bị được cấu hình để sử dụng các phiên bản Go của nhiều ứng dụng Google như tìm kiếm, Google Assistant, Google Maps, Gmail… Một số phần mềm như YouTube Go có các tính năng đặc biệt để tải nội dung qua Wi-Fi. Nói cách khác, các phiên bản Go về cơ bản gọn nhẹ hơn phiên bản thường. Ngoài ra, còn có các cải tiến về bộ nhớ và hiệu suất trong phiên bản này. Tuy nhiên, bạn phải chấp nhận thực tế thời gian khởi chạy ứng dụng sẽ lâu hơn so với các mẫu máy cao cấp.

Google cũng tích hợp sẵn tính năng tiết kiệm dữ liệu trên Android Oreo Go. Trên Chrome, mọi thứ đều chạy qua máy chủ Google để giảm kích thước file trước khi gửi đến điện thoại. Công ty cũng vừa ra mắt ứng dụng tiết kiệm dữ liệu Datally.

Android Go khác với Android One dù cả hai đều nhằm nâng cao chất lượng cho các máy thấp cấp. One là điều hành mà Google hợp tác trực tiếp với nhà sản xuất để quyết định xem thiết bị có gì và luôn được cập nhật (giống với hệ sinh thái Nexus). Trong khi đó, Android Go lại dành cho mọi nhà sản xuất. Nhiều khả năng những điện thoại đầu tiên trang bị Android Oreo Go sẽ được phát hành tại Ấn Độ.

Theo ICTnews.