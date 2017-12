Thủ thuật giúp tăng tốc độ sạc pin trên iPhone hoặc iPad

Chậm nhất: Bộ sạc gốc

iPhone đi kèm sẵn bộ sạc từ Apple. Nó cung cấp công suất 5W đủ để sạc pin cho iPhone, tuy nhiên đây là công suất sạc thấp nhất qua bộ sạc. Còn nếu muốn sạc chậm hơn nữa, bạn có thể cắm cáp trực tiếp với cổng USB của máy tính. Bởi cổng USB thường có tốc độ sạc khoảng 2,5W nên tốc độ sạc này chỉ bằng một nửa.

Nhanh: Sử dụng sạc iPad

Kể từ iPhone 6 và 6 Plus, Apple đã cho phép iPhone sạc với bộ sạc iPad. Một bộ sạc iPad tiêu chuẩn có thể cung cấp công suất đến 12W, hoặc 10W đối với loại cũ. Bạn có thể cắm iPhone vào bộ sạc iPad, tốc độ sạc sẽ nhanh hơn.

Bạn có thể tận dụng bộ sạc iPad để sạc một số iPhone đời mới với tốc độ nhanh hơn

Mặc dù đây không phải là phương pháp sạc nhanh nhất nhưng nếu bạn có bộ sạc iPad bên cạnh, đó là cách nhanh chóng và dễ dàng để tăng tốc độ sạc iPhone mà không cần mua bất kì phụ kiện bổ sung nào, chỉ cần đọc thông tin in trên nhãn của bộ sạc xem đó là loại 12W hay 10W mà thôi.

Lưu ý: Mẹo này hoạt động với iPhone 6 và 6 Plus trở về sau, không bao gồm iPhone SE.

Nhanh nhất: Bộ sạc USB-C (iPhone 8 trở lên)

Nếu muốn tìm giải pháp sạc nhanh nhất có thể và sẵn sàng mua một số phụ kiện mới, bạn có thể mua bộ sạc USB-C và cáp USB-C to Lightning để sạc iPhone 8, 8 Plus hoặc X với tốc độ cực nhanh. Điều này cũng hữu ích nếu bạn có iPad Pro.

Theo Apple, giải pháp này cho phép bạn tận dụng tính năng sạc nhanh, cho phép sạc iPhone lên khoảng 50% chỉ trong vòng 30 phút. Apple bán bộ sạc và cáp USB-C có công suất 29W nhưng bạn có thể mua sản phẩm bên thứ ba. Theo ghi nhận, bộ sạc USB-C 30W của Anker kết hợp cáp USB-C to Lightning cho kết quả tuyệt vời, giúp sạc pin iPhone nhanh hơn. Cáp USB-C to Lightning Apple có tốc độ sạc tốt hơn so với cáp bên thứ ba.

Giải pháp sạc với bộ sạc dây USB-C được xem là nhanh nhất cho iPhone 8, 8 Plus và X

Bộ cấp nguồn USB-C 61W và 87W đi kèm MacBook hiện đại cũng sẽ cho phép bạn nhanh chóng sạc pin iPhone và iPad, nhưng chúng đắt hơn so với mua riêng và không sạc iPhone hoặc iPad nhanh hơn so với bộ sạc 29W. Nếu có MacBook với bộ sạc USB-C, bạn có thể ghép nối nó với iPhone hoặc iPad Pro an toàn.

Sạc không dây: Sử dụng bất kì bộ sạc không dây Qi (iPhone 8 trở về sau)

Nếu có iPhone 8, 8 Plus hoặc X, bạn có thể tận dụng tính năng sạc không dây, tuy nhiên điều này chậm hơn so với sạc nhanh nhất đề cập ở trên. Điều này không có nghĩa là xấu nếu bạn chỉ sạc vào ban đêm, vốn tốc độ không quan trọng vì nó sẽ được sạc đầy lúc bạn thức dậy.

Sạc không dây chuẩn Qi có thể hỗ trợ công suất 5W

Lưu ý: Sạc không dây chuẩn Qi cho iPhone 8, 8 Plus hoặc X thiết lập mặc định chỉ đạt công suất 5W.

Sạc không dây nhanh hơn: Mua bộ sạc không dây 7,5W (iPhone 8 trở lên)

Với iOS 11.2, iPhone 8, 8 Plus và X có thể sạc pin ở tốc độ 7,5W nhanh hơn. Một số phụ kiện sạc không dây Qi từ Mophie hay Belkin đều có thể làm điều này, do đó bạn hãy tìm các bộ sạc có khả năng sạc không dây ở công suất 7,5W để tận dụng lợi thế.

Điều này có nghĩa phương pháp sạc này (7,5W) nhanh hơn so với sạc tiêu chuẩn của Apple (5W), nhưng nó vẫn chậm hơn so với sử dụng bộ sạc iPad hoặc chậm hơn nhiều so với bộ sạc USB-C để sạc nhanh. Lợi ích của nó là bạn có thể sạc pin khi để iPhone ngay trên giường khi ngủ với độ an toàn cao hơn.

Theo Thanh Niên.