Oppo trình làng F5 Youth màn hình tràn viền, selfie AI, giá 6,19 triệu đồng

F5 Youth sở hữu màn hình FHD+ chuẩn 18:9 giúp tầm nhìn sống động hơn, giảm thiểu thao tác cuộn trang và tăng nội dung hiển thị trên 1 trang nhiều hơn. Máy thừa hưởng gần như toàn bộ điểm sáng trên “người anh” F5 trước đó, với những trang bị về tính năng của các dòng sản phẩm cao cấp nhưng mức giá lại ấn tượng.

Cụ thể, máy trang bị chip 8 lõi Helio P23 16 nm tốc độ 2,5 GHz, RAM 3 GB, ROM 32 GB kết hợp GPU Mali G71 MP2 hỗ trợ tốt cho các game đồ hoạ cao, 3D.

F5 Youth có selfie camera độ phân giải 16MP chất lượng cao, khẩu độ f/2.0 cùng chế độ làm đẹp bằng trí tuệ nhân tạo A.I mang lại trải nghiệm selfie hoàn hảo, chân thực và riêng biệt. Camera sau của F5 Youth 13MP, khẩu độ f/2.2 với đầy đủ các chế độ chụp ảnh như các sản phẩm khác của OPPO như: chế độ chuyên gia, HDR, UltraHD … hỗ trợ nhu cầu sáng tạo chụp ảnh nhanh chóng và tiện dụng hơn.

Chiếc smartphone mới của Oppo có kiểu dáng unibody mang lại một vẻ ngoài mạnh mẽ, chắc chắn và không có sự xuất hiện đường cắt của ăng-ten thể hiện trọn vẹn sự thanh lịch của chiếc điện thoại. Mặt lưng cong nhẹ giúp cho trải nghiệm chạm, cầm nắm tuyệt vời và trọn vẹn hơn trong lòng bàn tay.

Với F5 Youth, người dùng vẫn có thể trải nghiệm các tính năng cao cấp như khả năng mở khoá nhanh bằng khuôn mặt hoặc mở khoá tức thì chỉ cần khẽ chạm ngón tay vào cảm biến vân tay phía sau. Chiếc loa ngoài của F5 Youth cũng được cải tiến về công nghệ cũng như phần cứng.

F5 Youth chạy hệ điều hành ColorOS 3.2 với nhiều tính năng nổi bật như chia sẻ file O-Share gần như nhanh hơn 100 lần so với Bluetooth, và có thể chia sẻ 10 bức ảnh, 3 MB cho mỗi lần chuyển, tính năng Do Not Distorb giúp giảm phiền toái cho người dùng chơi game. Pin 3.200 mAh và ColorOS được tối ưu để quản lý các ứng dụng đang chạy trên thiết bị, cho phép người dùng sử dụng thoải mái hơn.