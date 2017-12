Loạn giá iPhone 8, 8 Plus tại Việt Nam

Đang có sự phân hóa khá sâu về giá bán iPhone 8, 8 Plus giữa các đại lí lớn, đại lí cấp 2 và hàng xách tay.

Về nước cách đây đúng một tháng với giá niêm yết lần lượt 20,99 và 23,99 cho các bản iPhone 8, 8 Plus 64 GB; 25,79 và 28,79 cho bản 256 GB, 2 sản phẩm này đã nhanh chóng phân hóa sâu sắc về giá tại Việt Nam.

Cụ thể, các đại lí lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop đang bán đúng với giá niêm yết trong khi các đại lí cấp 2 như CellphoneS, Hoàng Hà Mobile... đều chủ động giảm giá sản phẩm khá sâu để lôi kéo khách hàng.

Đây là chuyện không mới trên thị trường. Đại lí lớn kí hợp đồng phân phối máy trực tiếp với Apple, chịu quy chế chặt chẽ từ nhà sản xuất nên việc điều chỉnh giá sản phẩm phải nhận được sự đồng ý từ phía hãng.

Trong khi đó, các đại lí cấp 2 không chịu sự quản thúc chặt chẽ đến vậy và tự do giảm giá sản phẩm để linh hoạt với thị trường. Cụ thể, một số nơi bán phiên bản iPhone 8 64 GB mã VN/A với giá 19,99 triệu đồng, thấp hơn 1 triệu trong khi 8 Plus được giảm mạnh còn 21,5 triệu, thấp hơn 2,5 triệu so với giá niêm yết, tất cả đều cho bản 64 GB.

Trong khi đó, ở thị trường di động xách tay chỉ có phiên bản 8 Plus biến động giá nhẹ. So với cách đây vài tuần, giá iPhone 8 Plus đã giảm khoảng 1 triệu đồng, xuống còn hơn 19 triệu cho bản 64 GB trong khi iPhone 8 ổn định ở mức 17 triệu cho bản 64 GB.

Thực tế, việc giảm giá iPhone chính hãng từ các đại lí nhỏ không gây ảnh hưởng lớn đến thị trường. 2 đại lí lớn là TGDĐ và FPT Shop chiếm đến 80% thị phần iPhone chính hãng tại Việt Nam.

iPhone 8, 8 Plus có sức hút kém hơn nhiều so với iPhone X.

Một điều khá thú vị là mặc dù không giảm giá sản phẩm, 2 đại lí lớn đang áp dụng chung một chiêu khuyến mại chẳng khác gì giảm giá cho bộ đôi smartphone của Apple, áp dụng đến hết tháng 12.

Cụ thể, thay vì phải trả mức giá niêm yết từ 20,99 triệu và 23,99 triệu cho 8 và 8 Plus bản 64 GB, người dùng sẽ được trừ thẳng 1 triệu đồng khi mua máy hoặc tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng. Có đại lí còn mở rộng chương trình khuyến mại khi trừ thêm 1 triệu nếu người dùng mua combo iPhone và Apple Watch Series 3.

Động thái giảm giá ngầm này được cho nhằm kích cầu cho bộ đôi iPhone mới từ Apple trong bối cảnh mùa mua sắm cuối năm đã bắt đầu. So với iPhone X, iPhone 8 và 8 Plus rõ ràng mờ nhạt hơn nhiều và cần được kích cầu.

Bộ đôi này sở hữu thiết kế cũ, thiếu sự sáng tạo trong khi giá bán không hề rẻ. So với màn mở bán rầm rộ của iPhone X cách đây ít ngày, iPhone 8, 8 Plus chính hãng về nước khá lặng lẽ.

Theo Zing.