iPhone X, Galaxy Note8 có màn hình đẹp nhất 2017

iPhone X

iPhone X được DisplayMate bình chọn là smartphone có màn hình đẹp nhất hiện nay với số điểm A+. Ưu điểm của màn hình máy là độ sáng toàn màn hình cao nhất (634 nit), hệ số phản xạ thấp nhất (4,5%), biến thể về ánh sáng ở các góc nhìn khác nhau là không đáng kể. Bên cạnh đó, màn hình máy còn hỗ trợ cả hai gam màu là sRGB/Rec.709 và DCI-P3 tương tự như trên các TV 4K. Smartphone mới nhất của Apple sử dụng tấm nền OLED do Samsung sản xuất nhưng đã được công ty Mỹ can thiệp, tinh chỉnh. Tấm nền này có kích thước 5,8 inch, tỉ lệ 19,5:9, độ phân giải đạt chuẩn 2,5K Full HD+ (1.125 x 2.436 pixel) cho mật độ điểm ảnh 458 ppi.

Samsung Galaxy Note8

Trước khi bị iPhone X "soán ngôi", Galaxy Note8 là smartphone có màn hình đẹp nhất do DisplayMate bình chọn, cũng với điểm số A+. Cụ thể, màn hình Galaxy Note 8 cho độ sáng cao hơn 22% so với Galaxy S8 - thiết bị trước đó giữ ngôi vị cao nhất. Đồng thời, đây cũng là màn hình cho khoảng gam màu đầy đủ 100% như trên TV 4K ( chứng nhận bởi liên minh UHD), màu sắc tự nhiên nhất (112% DCI-P3 và 141% sRGB / Rec.709), độ tương phản cao nhất (270), tỉ lệ tương phản vô hạn, độ phản xạ màn hình thấp nhất (4,6%), độ sáng thay đổi nhỏ nhất nếu góc nhìn thay đổi (29%) và nhiều thông số khác. Màn hình Galaxy Note8 cũng do chính Samsung sản xuất, có kích thước 6,3 inch, độ phân giải 2K (2.960 × 1.440 pixel) và được tối ưu hiển thị. Đặc biệt, màn hình có thiết kế cong "vô cực" tràn ra hai bên máy cùng viền trên và dưới siêu mỏng. Đây cũng là chi tiết được các chuyên gia công nghệ đánh giá cao.

Samsung Galaxy S8

Sau khi ra mắt, Galaxy S8 cũng nhanh chóng được DisplayMate xếp hạng là smartphone có khả năng hiển thị tốt nhất hồi đầu năm. Sau hàng loạt thử nghiệm chuyên môn, điểm số mà chuyên trang này đưa ra là A+. Cụ thể, màn hình Galaxy S8 nổi bật với độ sáng cao nhất, lên tới 1.020 nits, khả năng xử lí HDR tốt, tính năng tăng cường độ nét mà không gây ảnh hưởng đến độ trung thực hình ảnh, góc nhìn rộng hơn, khả năng tái tạo màu chính xác, tương tự một số tivi HDR đời mới... Với độ phân giải lên tới 2K cùng thiết kế "vô cực", việc hiển thị của smartphone này không chỉ sắc nét mà còn tạo cảm giác rộng rãi hơn rất nhiều so với đa số smartphone đang có mặt trên thị trường.

LG V30 được trang bị màn hình P-OLED kích thước 6 inch, độ phân giải 2.880 x 1.440 pixel, tỉ lệ hiển thị 18:9. Được sản xuất bởi LG, màn hình sử dụng lớp nhựa làm tấm nền (chữ P là viết tắt của Plastic). V30 cũng là sản phẩm đầu tiên được công ty Hàn Quốc tích hợp màn OLED thay vì IPS LCD như trước đó. Điểm nổi bật của màn hình này là độ sáng cao, hình ảnh sắc nét, khả năng hiển thị màu sắc chân thực cùng độ tương phản cao. Bên cạnh đó, thiết kế viền mỏng của thiết bị giúp không gian hiển thị lớn hơn trong kích thước nhỏ hơn - xu thế mới của năm 2017. Tuy vậy, có vẻ việc lần đầu tiên đưa công nghệ P-OLED lên smartphone đã khiến một số LG V30 bị lỗi sau đó.

Sony Xperia XZ Premium

Đây chính là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị màn hình với độ phân giải lên tới 4K (2.160 x 3.840 pixel), hỗ trợ công nghệ HDR giúp tối ưu hóa hình ảnh, màu sắc, độ tương phản… Cùng với đó, công nghệ độc quyền Triluminos Display, kết hợp với X-Reality và Dynamic Contrast Enhancer, giúp người dùng có thể trải nghiệm hình ảnh đẹp mắt. Màn hình Xperia XZ Premium có kích thước 5,5 inch. Độ sáng của nó cũng đã được Sony tăng cao hơn 40% so với "đàn anh" Xperia Z5 Premium, giúp hiển thị tốt hơn ở những nơi có ánh sáng mạnh. Tuy nhiên, công ty Nhật Bản đã không chạy theo xu hướng màn hình tràn viền trên sản phẩm này.

Theo Số Hoá.