Samsung sẽ học cách “hút máu” như Apple bằng Galaxy S9+

Samsung từng viết sách về cách bắt chước Apple. Ở thời điểm cố gắng đánh chiếm thị trường smartphone, Samsung đã tạo ra một cuốn tài liệu nội bộ dài 132 trang để giúp các kĩ sư và nhà thiết kế của mình copy chiếc iPhone đến từng chi tiết, theo BGR.

Tất nhiên, ông lớn công nghệ Hàn Quốc không phải hãng duy nhất cố gắng học tập Apple và iPhone, nhưng Samsung là người đầu tiên và thành công nhất.

Những năm gần đây, họ thể hiện sự dũng cảm. Những chiếc Galaxy dòng S ngày càng khác xa iPhone, từ Galaxy S6 cho đến S8 sở hữu màn hình cong hay tràn viền. Không chỉ thiết kế, họ cũng chọn lọc hơn trong việc bắt chước các tính năng trên iPhone cũng như chiến lược của Apple trên thị trường.

Có một chiến lược của Apple cho iPhone mà Samsung chưa bao giờ học tập. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi với chiếc Galaxy S9.

Tháng trước, nhân vật nổi tiếng nhất nhì làng công nghệ là Evan Blass cung cấp một số thông tin thú vị về bộ đôi Galaxy S9 và S9+, được cho ra mắt vào đầu năm sau.

Dẫn lời người chuyên cung cấp thông tin rò rỉ này, Venturebeat cho hay Galaxy S9+ sẽ sở hữu RAM lớn hơn (6 GB so với 4 GB) so với S9 và thêm camera thứ 2 giống Note 8. Đây là cách làm khác biệt so với thế hệ S8 và S8+, vốn có chung cấu hình, chỉ khác về kích thước màn hình.

Một số báo cáo khác cũng đưa ra thông tin tương tự: Samsung Galaxy S9 và S9+ sẽ không sở hữu cùng một cấu hình. Điều này khiến người ta nhớ đến Apple.

Táo khuyết chính là công ty điện tử tiêu dùng biết cách làm ăn nhất nhờ sản phẩm iPhone của mình. Họ kiếm hàng tỉ USD mỗi quý nhờ bán iPhone với biên độ lợi nhuận cao ngất ngưởng. Về cơ bản, những chiếc iPhone có thông số càng cao càng mang lại lợi nhuận lớn hơn cho họ. Bạn có nghĩ chip nhớ flash 256 GB khiến Apple tốn thêm 150 USD so với chip 64 GB? Chắc chắn không.

Ngoài việc kiếm lợi từ các model dung lượng cao, Apple thu một khoản tiền lớn nhờ bán các phiên bản Plus. Apple thu 100 USD (trường hợp của 7 Plus là 120 USD) nhiều hơn cho model Plus so với bản màn hình nhỏ nhưng giá chênh linh kiện chỉ ở mức vài chục USD.

Galaxy S9 có thể ra mắt đầu năm sau.

Chẳng hạn, IHS ước tính Apple mất 247 USD để sản xuất một chiếc iPhone 8 64 GB trong khi phí sản xuất cho iPhone 8 Plus 64 GB là 288,08 USD. Khác biệt nằm ở 40 USD và Apple thu về 100 USD.

Về mặt kinh doanh, đây là chiến lược tuyệt vời. Khách hàng sẵn sàng trả một khoản tiền lớn cho màn hình lớn và tính năng mới. Bắt đầu từ năm 2018, Samsung cũng sẽ làm như vậy.

Khác biệt giữa iPhone 8 và 8 Plus là gì, ngoài kích thước màn hình? Apple trang bị camera kép với các hiệu ứng độc đáo cho 8 Plus so với bản 8 dùng camera đơn. Nó cũng sở hữu RAM lớn hơn để xử lí các hiệu ứng đó. Đây đích xác là những gì Samsung sẽ làm với Galaxy S9+.

Sử dụng tính năng đặc biệt để khuyến khích người dùng mua bản cấu hình cao hơn, đem lại lợi nhuận lớn hơn là trò ma mãnh của Apple. Áp dụng nó, Samsung nhiều khả năng cũng sẽ thành công vang dội.

Theo Zing.