iPhone giảm giá hàng loạt

Giá iPhone 8, 8 Plus chính hãng lẫn xách tay đều giảm so với một tháng trước.

Theo niêm yết tại một hệ thống bán lẻ lớn ở Hà Nội, iPhone 8 chính hãng bản 64 GB chỉ còn 18 triệu đồng, giảm 1 đến 2 triệu đồng so với tháng trước và cao hơn hàng xách tay chỉ 1 triệu đồng. Độ hấp dẫn và sức mua kém hơn iPhone X là nguyên nhân khiến bộ đôi iPhone 8 liên tục giảm giá, quản lí một cửa hàng trên phố Thái Hà, Hà Nội cho hay.

Bên cạnh iPhone 8, giá của iPhone 8 Plus chính hãng cũng giảm tới cả triệu đồng so với thời điểm mới lên kệ ở Việt Nam. Ngay các hệ thống lớn như FPT Shop hay Thế Giới Di Động, mức giá niêm yết không điều chỉnh nhưng được thêm các phần quà khuyến mại trị giá từ 1 đến 2 triệu đồng. Trong khi giá iPhone X cả chính hãng lẫn xách tay vẫn ở mức cao và ít biến động thời gian gần đây. Tại Hà Nội, giá iPhone 8 Plus chính hãng đang lần lượt là 21,5 và 26,2 triệu đồng với dung lượng bộ nhớ 64 GB và 256 GB.

Việc giảm giá của iPhone 8 và 8 Plus chính hãng gần đây cũng kéo giá bán của những sản phẩm này trên thị trường xách tay giảm nhẹ, dù giá lúc trước ở Việt Nam đã gần ngang mức niêm yết tại Mỹ. iPhone 8 và 8 Plus bản 64 GB đang được nhiều cửa hàng xách tay chào giá ở mức lần lượt 17,1 và 20,1 triệu đồng, giảm thêm vài trăm nghìn đồng so với tháng trước.

Bên cạnh bộ đôi đời mới, giá nhiều mẫu iPhone đời cũ hơn cũng giảm nhẹ vào dịp cuối năm. Ví dụ, với iPhone 7 và 7 Plus, phiên bản 32 GB loại mới 100% trên thị trường xách tay đang ở mức tương ứng là 13,8 và 16,5 triệu đồng, giảm khoảng 200.000 đến 300.000 đồng so với một tháng trước đó.

Giá của iPhone 7 và 7 Plus loại hàng tân trang hay đã qua sử dụng còn thấp hơn nhiều. Ví dụ, iPhone 7 32 GB hàng 99% đã xuống dưới 10 triệu đồng, không cao hơn nhiều so với niêm yết của iPhone 6 32 GB. Một số mẫu đời cũ hơn nữa như iPhone 6 hay 6s cũng chỉ còn khoảng 5 đến 6 triệu đồng, tương đương các dòng smartphone Android phổ thông tầm trung của Samsung, Oppo hay Xiaomi.

Thị trường iPhone trong nước thời gian qua vẫn tập trung chủ yếu vào iPhone X, mẫu smartphone đắt nhất của Apple hiện giờ.

Theo ghi nhận từ các hệ thống FPT Shop và Thế Giới Di Động, đã có hơn 12.000 đơn đặt hàng trong tuần đầu tiên mở bán chính thức ở Việt Nam. Sản phẩm chính hãng mới bắt đầu lên kệ từ đầu tháng 12 và đang có giá chính hãng lần lượt 29,99 và 34,79 triệu đồng, cao gấp đôi những smartphone Android cao cấp khác.

Trên thị trường xách tay, sự xuất hiện của hàng chính hãng cũng không khiến giá và sức mua ảnh hưởng nhiều. Tính từ đầu tháng 12, model này đang giữ giá bán ở mức 27 (64 GB) đến 31 triệu đồng (256 GB), thấp hơn khoảng 3 triệu đồng so với máy chính hãng.