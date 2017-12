Người dùng Android tố bị hỏng đa cảm ứng sau khi lên đời Android 8.1

Theo Neowin, Google bắt đầu triển khai bản cập nhật Android 8.1 cho các thiết bị Pixel cách đây vài ngày, tuy nhiên ngay sau khi cập nhật lên phiên bản này, nhiều người dùng cho biết đã gặp một số vấn đề lớn với thiết bị.

Đáng ngạc nhiên, một trong những người báo cáo trên diễn đàn sản phẩm của Google nói rằng sự cố với tính năng đa cảm ứng cũng có mặt trên Android 8.1 Developer Preview 1. Thành viên này cho biết việc đưa thiết bị về với phiên bản Android 8.0 giúp thoát khỏi vấn đề, do đó rõ ràng phiên bản ổn định của Android 8.1 có vẻ vẫn gặp vấn đề. Vì vậy, rất có thể phần mềm là nguyên nhân chính gây ra sự cố.

Người dùng báo cáo rằng vấn đề này dễ nhận thấy khi chơi game vì sử dụng nhiều ngón tay sẽ làm cho hình ảnh trên màn hình bật và lắc, đặc biệt đối với các game bắn súng. Nó không chỉ liên quan đến chơi game mà vấn đề cũng tồn tại trong các ứng dụng đòi hỏi sử dụng nhiều ngón tay khác, chẳng hạn Google Photos.

Sau khi nhận được báo cáo, quản lí nhóm cộng đồng người dùng Pixel - Orrin, cho biết công ty đã tiếp nhận các báo cáo và phản hồi gửi đến người dùng. Hiện Google đang điều tra nguyên nhân.

Nếu gặp sự cố nêu trên, người dùng hãy báo cáo vấn đề đến Google bằng cách truy cập vào phần Settings > System > About Phone > Send feedback about this device.

Theo Thanh Niên.