Galaxy S9+ tiếp tục lộ ảnh, thiết kế miễn chê

Theo báo cáo đến từ các nguồn tin Hàn Quốc, Samsung sẽ giới thiệu phiên bản tiếp theo của dòng Galaxy S tại sự kiện MWC 2018 diễn ra vào cuối tháng Hai ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Việc tiết lộ tại MWC có nghĩa bộ đôi Galaxy S9 và S9+ sẽ được phát hành vào tháng Ba, tức sớm hơn 1 tháng so với những gì mà Galaxy S8 và S8+ đã đạt được vào năm ngoái. MWC 2018 sẽ bắt đầu vào ngày 26/2 và kết thúc vào ngày 1/3. Báo cáo cho biết, Galaxy S9 và S9+ sẽ được phát hành tại Hàn Quốc vào ngày 27/3.

Ở một diễn biến khác, hình ảnh đăng tải cho thấy, trong khi Galaxy S9 đi kèm camera đơn ở mặt sau thì Galaxy S9+ có camera kép và đặt theo chiều dọc mà không phải chiều ngang như trên Galaxy Note 8.

Galaxy S9+ sẽ có màn hình nhỏ hơn 0,1 inch so với tiền nhiệm.

Ngoài vị trí camera kép, Galaxy S9+ sở hữu thiết kế rất giống với Galaxy S9, bao gồm máy quét dấu vân tay đặt phía dưới camera. Thành phần phần cứng của cả hai sản phẩm cũng gần như được giữ nguyên, bao gồm chip xử lí Qualcomm Snapdragon 845.

Điểm thú vị là Galaxy S9+ được cho là đi kèm màn hình 6,1 inch, tức nhỏ hơn 0,1 inch so với Galaxy S8+ ra mắt hồi đầu năm nay. Chiếc điện thoại có kích thước 157,7 x 73,8 x 8,5 mm, tức không cao hơn so với kích thước 159,5 x 73,4 x 8,1 mm trên Galaxy S8+. Tuy nhiên, việc thiết bị dày hơn một chút hứa hẹn sẽ giúp pin trên Galaxy S9+ lớn hơn so với của Galaxy S8+.

Cách bố trí camera kép ở Galaxy S9+ khác biệt so với Galaxy Note 8

Với sự xuất hiện của Galaxy S9 và S9+, có vẻ như Samsung đang làm theo những gì mà Apple đang đối xử với iPhone thường và bản Plus, vốn cung cấp trải nghiệm máy ảnh tốt hơn trên thiết bị lớn hơn. Và nếu các thông tin là chính xác, Galaxy S9+ trở thành sản phẩm đầu tiên trong dòng Galaxy S đi kèm camera kép.

Một số hình ảnh được cho là của Galaxy S9+:

Theo Dân Việt.