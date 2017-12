Cách phát hiện iPhone bị Apple làm chạy chậm

Trong một tuyên bố gần đây, Apple đã chính thức xác nhận việc cố tình làm giảm hiệu suất hoạt động trên các đời iPhone có pin bị "chai". Cụ thể, Táo khuyết đã giới hạn xung nhịp chip xử lí trên các đời iPhone cũ, và những thiết bị này có thể cần năng lượng nhiều hơn mức pin có thể cung cấp, đôi khi làm cho máy tắt đột ngột.

Apple cũng đã tung ra nhiều phiên bản cập nhật nhằm đảm bảo sự cố trên không xảy ra, tuy nhiên, hiệu suất hoạt động của máy đã giảm đi đáng kể. Vì vậy, một số cách sau đây sẽ giúp người dùng có thể kiểm tra xem liệu chiếc iPhone của mình có bị Táo khuyết làm chậm đi hay không.

Kiểm tra đời máy

Các đời iPhone bị ảnh hưởng là iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE và mới đây nhất là iPhone 7. Nếu sở hữu chiếc iPhone bị chậm ở đời cũ hơn, nguyên nhân có thể nằm ở lí do khác.

Kiểm tra phần mềm

Bản cập nhật làm chậm thiết bị là iOS 10.2.1 cho iPhone 6, iPhone 6S và iPhone SE. Với iPhone 7 là bản iOS 11.2. Người dùng có thể kiểm tra phiên bản cập nhật bằng cách vào Settings > General > About, tìm trong mục Version.

Kiểm tra tình trạng pin

Tải Battery hoặc Battery HD+ từ App Store để kiểm tra tình trạng pin.

Apple chỉ giới hạn hiệu suất chip xử lí trên iPhone sử dụng lithium-ion có dấu hiệu bị "chai". Sau khoảng một nghìn lần sạc, viên pin này sẽ bắt đầu "chai" dần và chỉ giữ được mức pin 50-60% so với thời lượng ban đầu. Đó là lí do tại sao các đời iPhone cũ có dung lượng pin rất thấp so với các phiên bản mới. Nếu sử dụng máy nhiều hoặc không tuân thủ các biện pháp bảo vệ tuổi thọ pin, hiệu suất máy sẽ giảm đi đáng kể chỉ sau một năm sử dụng.

Để kiểm tra tình trạng pin, người dùng có thể tải ứng dụng Battery Life hoặc Battery HD+ từ App Store. Apple không cho biết chính xác máy sẽ chậm khi pin "chai" ở mức nào, song nếu các ứng dụng trên đánh giá pin đang trong tình trạng "Poor" hoặc thấp hơn nữa, rất có thể vấn đề nằm ở đây.

Kiểm tra điểm benchmark

Điểm số Geekbench cao nhất trên các iPhone mới như sau: iPhone 6S là 2.500 và iPhone 7 là 3.500.

Để có câu trả lời chính xác nhất, người dùng có thể thực hiện một bài test hiệu suất xử lí của máy. Geekbench đã đăng tải nhiều thông tin dữ liệu các đời iPhone bị Apple làm chậm trên trang blog của hãng. Điểm số Geekbench cao nhất trên các iPhone mới như sau: iPhone 6S là 2.500 và iPhone 7 là 3.500. Nếu thiết bị của bạn có số điểm thấp hơn mức này một cách đáng kể (nhiều hơn 500 điểm), nhiều khả năng iPhone của bạn đã bị Apple giảm hiệu suất hoạt động.

Theo Zing.