10 ứng dụng nên cài trên điện thoại Android mới

1PassWord/LastPass: Là 2 ứng dụng hữu ích nên có trên điện thoại Android. Cả 2 đều có chức năng lưu trữ, quản lí các mật khẩu đã nhập trên thiết bị. Những ứng dụng này đặc biệt hữu ích trong trường hợp người dùng hay quên mật khẩu hoặc muốn bảo vệ tài khoản tốt hơn. 1PassWord dành cho những người dùng ưu tiên giao diện đơn giản dễ sử dụng, còn LastPass là ứng dụng miễn phí với đầy đủ các tính năng cần thiết.

Laban Key: Là ứng dụng hỗ trợ nhập văn bản tiếng Việt được phát triển bởi Zalo Group. Laban Key đóng vai trò như một bàn phím kết hợp bộ gõ tiếng Việt với khả năng gợi ý có độ chính xác cao. Được phát triển dựa trên layout chuẩn của Google Keyboard, Laban Key có thiết kế phím hợp lí và tương thích với nhiều thiết bị. Ngoài các tính năng cơ bản như kiểu gõ Telex và VNI, Laban Key còn cho phép người dùng tùy chỉnh chủ đề giao diện, kiểu font...

Google Keep: Google Keep là ứng dụng tạo các ghi chú tối ưu, hiệu quả. Người dùng có thể viết ghi chú mới, tạo danh sách công việc, thu âm… dễ dàng, nhanh chóng. Keep cho phép người dùng thêm màu sắc hoặc gắn nhãn vào ghi chú để dễ tìm kiếm. Ngoài ra, người dùng còn có thể chia sẻ ghi chú của mình cho bạn bè và người thân.

VSCO: Ứng dụng hữu ích cho những người dùng yêu thích nhiếp ảnh. VSCO cung cấp cho người dùng đầy đủ các công cụ cơ bản trong việc chỉnh sửa hình ảnh như cắt, ghép… cùng nhiều bộ lọc được tích hợp sẵn. VSCO là một công cụ đắc lực để tạo nên những bức ảnh chuyên nghiệp trên điện thoại. Tuy nhiên, nhà phát triển cập nhật ứng dụng thường xuyên với giao diện thay đổi liên tục, khó thích ứng.

Inbox bi Gmail: Là ứng dụng quản lí email khác của Google với những tính năng phân loại nâng cao so với Gmail. Do đó, ứng dụng giúp người dùng tiết kiệm thời gian và loại được những email rác không quan trọng.

Google Fit: Một ứng dụng khác của Google nhằm theo dõi hoạt động tập thể dục và đưa ra lời khuyên sức khỏe cho người dùng. Google Fit sẽ giúp người dùng ghi lại tất cả các hoạt động thể dục như đi bộ, chạy hoặc đạp xe. Sau đó nó sẽ thống kê và báo cáo các số liệu thu được cho người dùng, từ đó đưa là mục tiêu cùng lời khuyên sức khỏe phù hợp.

Pocket: Pocket cho phép người dùng lưu nội dung trực tuyến. Nó cho phép người dùng lưu trữ các bài báo trên mạng mà họ không có thời gian để đọc. Pocket cung cấp bộ nhớ đám mây không giới hạn và giúp người dùng đánh dấu những nội dung quan trọng. Bên cạnh đó, Pocker còn tự đồng hộ hóa tất cả các nội dung trên thiết bị, hỗ trợ chế độ ngoại tuyến và đề xuất các bài báo mới dựa trên sở thích cá nhân của người dùng.

Snapseed: Giống như VSCO, Snapseed là một ứng dụng di động của Google hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong việc chỉnh sửa hình ảnh. Snapseed tự hào sở hữu nhiều công cụ chuyên nghiệp cho người dùng nhiếp ảnh như cắt, ghép, xoay lật, chỉnh … thậm chí là cả phơi sáng kép và tương phản tông màu. Google cũng tích hợp cho Snapseed giao diện đơn giản thân thiện với người dùng.

Messenger: Messenger là ứng dụng trò chuyện hoàn toàn miễn phí đi kèm với mạng xã hội Facebook. Ngoài chức năng trò chuyện cơ bản, Messenger còn hỗ trợ người dùng gọi điện qua video với bạn bè hoặc thậm chí là cả nhóm. Cùng với các tính năng khác như gửi nhãn dán, biểu tượng cảm xúc, ảnh động, video. Messenger còn được tích hợp tính năng đăng khoảnh khắc cùng với ứng dụng Facebook trên thiết bị.

Google Docs, Sheet, Slide: Là bộ 3 ứng dụng văn phòng phát triển bởi Google cung cấp đầy đủ các tính năng như soạn thảo văn bản, bảng tính và trình chiếu. Docs, Sheet, Slide cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các văn bản, bảng tính, bài trình chiếu trực tuyến hoặc ngoại tuyến trên điện thoại của mình. Những ứng dụng trên có giao diện đơn giản, độ bảo mật cao và không có quảng cáo.

