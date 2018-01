Microsoft yêu cầu số di động khi thiết lập Windows 10 Build 17063

Theo PhoneArena, màn hình yêu cầu số điện thoại sẽ hiển thị với nội dung “Link your Phone and PC. Windows loves all your devices-get essential apps that help you work better across your devices”.

Bạn sẽ không thấy nút Skip để bỏ qua yêu cầu, và khi nhập số điện thoại di động, một tin nhắn SMS sẽ được gửi đến smartphone để liên kết 2 thiết bị. Điều này cho phép bạn sử dụng các tính năng như Continue on PC, đây là một ứng dụng cho phép bạn tiếp tục truy cập một trang web trên điện thoại và hoàn thành nó trên màn hình máy tính của mình.

Các phiên bản trước cho phép người dùng Windows 10 bỏ qua hành động này nếu muốn. Khi nó hiển thị, họ chỉ việc nhấn vào nút Skip, nhưng điều đó không tồn tại ở phiên bản build mới, có nghĩa họ không thể bỏ qua nó.

Nhiều khả năng, Microsoft chỉ muốn lấy số điện thoại của bạn để quảng bá ứng dụng dành của mình. Dĩ nhiên, trong trường hợp nhận được nhiều phản ứng từ người tiêu dùng, công ty có thể trả lại nút này.

Theo Thanh Niên.