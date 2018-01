Apple bắt đầu áp dụng chính sách thay pin iPhone tại Việt Nam, giá 729.000 đồng

Tổng đài hỗ trợ của Apple dành cho thị trường Việt Nam xác nhận chương trình thay pin mới cho các dòng máy iPhone 6 trở về sau đã được áp dụng tại Việt Nam. Chương trình sẽ kéo dài đến hết tháng 12/2018.

Theo đó, những người mua iPhone 6/6 Plus, iPhone 6S/6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus chính hãng tại Việt Nam sẽ được áp dụng chương trình thay pin của Apple. Mức giá hỗ trợ trong chương trình này là 729.000 đồng/viên pin. Về lí thuyết, iPhone 8/iPhone 8 Plus cũng được tham gia chương trình nhưng vì đây đều là các smartphone mới ra mắt của Apple, người dùng có thể phải chứng minh pin có ảnh hưởng đến hiệu năng của máy, đồng thời phải chờ đợi vì các dòng máy cũ có thể được ưu tiên trước.

Nhân viên tổng đài Apple cho biết người dùng muốn thay pin cần liên hệ trung tâm bảo hành trước khi đến để được hướng dẫn, đồng thời để chắc chắn pin có sẵn ở trung tâm bảo hành hay không. Nhiều trung tâm bảo hành có thể yêu cầu mang theo hoá đơn mua hàng tại Việt Nam khi áp dụng chương trình này.

Chương trình thay pin với giá ưu đãi của Apple được tiến hành ngay sau khi hãng này thừa nhận đã làm giảm hiệu năng của iPhone có pin đã cũ. Hãng cho biết trong bản cập nhật iOS mới nhất đã thêm tính năng để máy không chạy hết công suất nhằm tránh tình trạng mất nguồn đột ngột trên các máy iPhone có pin đã sử dụng qua thời gian dài. Các iPhone cũ sau khi thay pin mới sẽ không còn bị tình trạng khống chế hiệu suất máy, khiến máy hoạt động ở mức cao nhất.

Việc Apple không thông báo cho người dùng khi làm giảm hiệu suất của iPhone cũ dấy lên làn sóng tức giận từ người dùng, nhiều người đã kiện hãng này ra toà. Để xoa dịu tình hình, Apple giảm giá thay pin cho iPhone, từ mức bình thường là 79 USD xuống còn 29 USD, tương đương mức 729.000 đồng áp dụng tại Việt Nam.

Trước khi mang máy đến các trung tâm bảo hành, người dùng cần gọi điện đến các trung tâm bảo hành để được tư vấn.

Tại Việt Nam, người dùng có thể tìm kiếm thông tin về các trung tâm bảo hành của Apple như FPT Services, iServices, Thak Ral One, KTC, Thuận Mỹ, Vietcomindo trên mạng Internet. Hoặc người dùng có thể gọi lên tổng đài hỗ trợ của Apple 18001127 để được hỗ trợ (tổng đài hoạt động ban ngày, có thể phải chờ đợi khá lâu trước khi gặp được nhân viên hỗ trợ).

Hình ảnh địa điểm các trung tâm dịch vụ của Apple tại Việt Nam

Người dùng cũng có thể vào trang Apple.com, vào mục hỗ trợ và qua vài bước sẽ tìm được địa chỉ, số liên hệ của trung tâm bảo hành gần nhất.

Theo ICTnews.