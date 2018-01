Thay pin iPhone tại Việt Nam chỉ từ 730.000 đồng

Apple đã bắt đầu áp dụng chính sách thay thế pin mới với giá 29 USD thay vì 79 USD như trước đây sau khi thừa nhận bản cập nhật iOS từ 10.2.1 khiến iPhone 6 trở về sau bị chậm đi. Tại Việt Nam, các trung tâm bảo hành được Apple ủy nhiệm... đã bắt đầu thay pin cho khách hàng với giá hỗ trợ tới hết năm 2018.

Cụ thể, người dùng iPhone 6 trở về sau, gồm iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE sẽ được thay mới pin với giá 730.000 đồng, trong trường hợp đủ điều kiện. "Những trường hợp iPhone đã bị can thiệp phần cứng, như pin đã bị thay thế, linh kiện không nguyên gốc..., hay iPhone khóa mạng (lock) sẽ không nằm trong chương trình này", đại diện một trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple tại TP HCM cho hay.

Hiện tại, người dùng iPhone quan tâm có thể vào website hỗ trợ của Apple, sau đó tìm đến phần bản đồ hiển thị các trung tâm sửa chữa ủy quyền nơi gần nhất.

Trước đó, John Poole, nhà sáng lập Primate Labs (công ty sở hữu phần mềm đo hiệu năng Geekbench), đã phát hiện iPhone đời cũ bị chậm theo thời gian, nhưng có thể tăng hiệu năng trở lại thông qua việc thay pin. Một số nhà phát triển khác cũng tìm thấy vấn đề trên bắt đầu từ phiên bản iOS 10.2.1.

Phía Apple đã thừa nhận việc hạn chế hiệu năng iPhone là do muốn hệ thống hoạt động tốt khi pin bị chai, bằng cách làm chậm thiết bị để ngăn chúng không sập nguồn, nhưng chỉ trong trường hợp thời tiết lạnh, pin yếu hoặc đã chai nặng. Công ty Mỹ sau đó đã lên tiếng xin lỗi người dùng và đưa ra chính sách ưu đãi thay pin như đã nêu trên.

Theo Số Hoá.