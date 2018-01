Cách kiểm tra xem iPhone có đang bị Apple làm chậm hay không

Đối với những người tò mò, chắc chắn họ sẽ muốn biết liệu iPhone của mình có bị suy giảm hiệu suất do sử dụng pin cũ hay không. Nhưng làm thế nào để phát hiện ra điều đó khi mà bản thân bạn không có những trang thiết bị cần thiết.

Bước đầu tiên mà bạn cần làm là tải ứng dụng cung cấp thông tin tốc độ chip của iPhone. Ứng dụng trong bài viết là Lirum Device Info Lite miễn phí mà bạn có thể tìm và tải về từ App Store. Ứng dụng này cung cấp rất nhiều thông tin về hoạt động nội bộ của iPhone.

Ở bước tiếp theo, trong ứng dụng Lirum, bạn hãy kiểm tra tốc độ chip xử lí của iPhone. Bạn có thể làm điều này bằng cách vào màn hình chính của ứng dụng, bấm nút tùy chọn ở phía trên bên trái (ba đường ngang) > This Device > CPU và kiểm tra CPU Actual Clock với CPU Maximum Clock. Nếu hai con số như nhau, iPhone của bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề.

Lirum Device Info Lite là một ứng dụng được cung cấp miễn phí cho người dùng.

Sau đây là tốc độ xung nhịp mặc định của iPhone 6 trở về sau như là một thước đo để bạn biết rằng hiệu suất pin bị ảnh hưởng: iPhone 6/6 Plus (1,4 GHz); iPhone 6S/6S Plus (1,84 GHz); iPhone SE (1,84 GHz) và iPhone 7/7 Plus (2,34 GHz).

iPhone 6 trở về sau nằm trong danh sách thay thế pin từ Apple.

Lưu ý rằng các phiên bản iPhone cũ có thể không bị hạn chế hiệu suất hoạt động nếu đang chạy phiên bản iOS cũ hơn. Đối với iPhone 6, 6S và SE, tính năng kiểm soát hiệu suất của Apple đã được giới thiệu trong iOS 10.2.1. Điều này có nghĩa, nếu bạn có một trong số những iPhone đó nhưng chạy iOS cũ hơn, hiệu suất sẽ không bị hạn chế. Còn đối với iPhone 7, tính năng kiểm soát hiệu suất được giới thiệu trong iOS 11.2. Nếu có mô hình iPhone 7 với phiên bản iOS trước đó, hiệu suất cũng không bị hạn chế.

Chương trình thay thế pin của Apple được giảm giá xuống còn 729.000 đồng tại Việt Nam.

Ngay cả khi iPhone cũ của bạn không bị kiểm soát, nó vẫn có thể nhận được chương trình thay thế pin nếu bạn may mắn sau khi Apple nới lỏng quy định kiểm tra dung lượng pin. Sau khi thay thế pin, tuổi thọ của pin không thể được làm mới mà hiệu suất iPhone sẽ luôn được duy trì trong một thời gian dài, chỉ với giá 729.000 đồng.

Theo Dân Việt.