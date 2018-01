Những khó khăn về mật khẩu của người dùng được tiết lộ

Với sự phụ thuộc ngày càng tăng của chúng ta vào các tài khoản trực tuyến trong cuộc sống hằng ngày, Kaspersky Lab đã phát hiện ra rằng mọi người đang ngày càng phải đối mặt với một tình trạng khó xử - làm thế nào để lựa chọn mật khẩu cho mình. Một số người sử dụng các mật khảu mạnh và khác nhau cho mỗi tài khoản để tránh bị hack nhưng lại có nguy cơ quên mật khẩu. Một số người khác chọn các mật khẩu dễ nhớ nhưng lại có thể dễ dàng bị tội phạm mạng để ý.

Theo nghiên cứu của công ty an ninh mạng, nhiều người dùng hiểu được sự cần thiết của mật khẩu mạnh cho tài khoản của họ. Khi được hỏi về ba tài khoản trực tuyến nào yêu cầu mật khẩu mạnh nhất, 63% người dùng lựa chọn tài khoản ngân hàng trực tuyến, 42% chọn ứng dụng thanh toán bao gồm ví điện tử và 41% chọn mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, khó khăn trong việc ghi nhớ tất cả các mật khẩu mạnh này có nghĩa là mọi người có thể quên chúng và vẫn bị khóa tài khoản của họ. Hai phần năm (38%) người dùng không thể nhanh chóng khôi phục mật khẩu vào tài khoản cá nhân trực tuyến của họ sau khi mất chúng. Điều này có thể dẫn đến cảm giác thất vọng hoặc căng thẳng nếu họ không thể thực hiện các hoạt động bình thường của họ.

Về việc lưu trữ mật khẩu, 51% người dùng lưu trữ mật khẩu thiếu an toàn, và 23% trong số đó viết mật khẩu trong một mục ghi chú để họ không quên, điều này gây nguy hiểm đến sự an ninh mạng của họ.

Để tránh việc phải khổ sở nhớ những mật khẩu dài, người dùng có xu xướng tạo ra những thói quen thiếu an toàn. Ví dụ, 10% sử dụng một mật khẩu cho tất cả các tài khoản, để họ có thể dễ dàng online mà không cần xoay xở để nhớ cách đăng nhập vào bất cứ tài khoản nào. Điều này chỉ xảy ra đến khi tội phạm mạng lấy được một mật khẩu chính của họ và dĩ nhiên là có thể xâm nhập tất cả các tài khoản.

Thật vậy, 17% người dùng được khảo sát bởi Kaspersky Lab đã phải đối mặt với nguy cơ, hoặc đã có một tài khoản trực tuyến bị tấn công trong 12 tháng qua. Email là tài khoản được nhắm mục tiêu nhiều nhất (41%), tiếp theo là mạng xã hội (37%), tài khoản ngân hàng (18%) và tài khoản mua sắm (18%).

Andrei Mochola, Giám đốc Kinh doanh Khách hàng tại Kaspersky Lab cho biết: “Nếu người dùng sử dụng những mật khẩu mạnh mà họ có thể nhớ, họ sẽ không chỉ có thể truy cập mọi thứ họ cần mọi lúc, mà các thông tin trong tài khoản của họ cũng được bảo vệ an toàn khỏi hacker. Điều này rất quan trọng đối với những người dùng muốn bảo vệ cuộc sống hằng ngày của họ được an toàn - ví dụ như tìm kiếm thông tin liên lạc của ai đó, đổi lại địa điểm một cuộc họp, thắng một trò chơi yêu thích, kiểm tra email, hoặc đặt hàng trực tuyến, mà không tiết lộ thông tin của họ cho bất kì tin tặc hoặc bọn tội phạm.

Nhớ được mật khẩu an toàn là rất khó, có nghĩa là người dùng phải đối mặt với tình trạng khó xử hàng ngày - và thường hay quên mật khẩu mạnh hoặc tạo mật khẩu dễ nhớ nhưng cũng dễ dàng bị hack. Tuy nhiên, có một lựa chọn khác có thể khiến người dùng hài lòng đó là sử dụng một giải pháp quản lí mật khẩu giúp họ có thể dùng mật khẩu mạnh mà không cần phải viết chúng ra hoặc nhớ những chuỗi từ dài với nhiều kí tự đặc biệt.”

Để giúp người dùng lấy lại được sự kiểm soát đối với danh tính trực tuyến mở rộng của mình, Kaspersky Password Manager lưu tất cả mật khẩu của người dùng vào kho an toàn. Họ chỉ cần nhớ một mật khẩu chính để truy cập vào tất cả các tài khoản của họ, không cần phải cảm thấy hoảng sợ khi truy cập được ngăn chặn vì bất cứ lí do gì. Thông qua tài khoản My Kaspersky miễn phí, người dùng có thể truy cập mật khẩu của họ qua bất kì thiết bị nào, dù họ ở đâu và tại mọi thời điểm, giúp các tài khoản và thông tin có giá trị được an toàn. Tính năng tạo mật khẩu tự động cũng giúp tạo ra mật khẩu mạnh giúp người dùng yên tâm và làm cho những kẻ hacker phải đau đầu.