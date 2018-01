Loạt sản phẩm CES 2018 của Lenovo biến cuộc sống thực trở nên tươi đẹp hơn

Ngày 9/1, Lenovo hôm nay đã công bố tại CES 2018 tầm nhìn sáng tạo công nghệ 2018, gồm loạt thiết bị thông minh mới cho trải nghiệm thực tế tốt hơn, từ thiết bị bỏ túi tới máy tính cá nhân và không gian ngôi nhà.

Thực tế ảo (VR) đang ngày càng tốt hơn nhờ xu thế ứng dụng và sáng tạo VR mới. Thiết bị headset Lenovo Mirage Solo with Daydream mang tới cách thức khai phá trải nghiệm VR đơn giản nhất từ trước tới nay. Thiết bị này cho trải nghiệm VR hoàn hảo trong một thiết kế độc lập, dễ sử dụng và vô cùng hiệu quả, phù hợp với đại chúng người dùng. Họ có thể sử dụng Lenovo Mirage Camera với công nghệ Daydream để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, sau đó xem ở chế độ 3D trên headset. Người dùng chuyên nghiệp cũng có thể xử lí sáng tạo công việc bằng Thực tế ảo Tăng cường (AR) cùng kính thông minh Lenovo C220. Thiết bị phần cứng AR gọn nhẹ này cùng trải nghiệm phần mềm còn có thể tận dụng những tính năng smartphone để tăng cường cho các tác vụ dịch vụ, đào tạo và nhiều nội dung khác.

Tại gia đình, người dùng có thể khám phá màn hình thông minh Lenovo Smart Display cùng trợ lí Google Assistant tối ưu cho cá nhân hóa, tiện lợi và dễ dàng chia sẻ trải nghiệm công nghệ. Cùng với đó, các dòng laptop Lenovo cũng được nâng cao sức mạnh nhiều hơn. Thiết bị có thể tách rời Miix 630 2-in-1 luôn kết nối, luôn sẵn sàng giờ có thêm chức năng kết nối LTE1 của smartphone, thời lượng pin có thể lên tới 20 tiếng2 khi xem video trên máy liên tục, cùng hiệu năng hoạt động mạnh mẽ và toàn diện mà người dùng có thể mong đợi từ chiếc máy tính Windows 10S. Trong khi đó, ThinkPad tiếp tục nâng tầm đẳng cấp với dòng X1 cải tiến, cũng như nhiều sáng tạo mới hướng người dùng trên các dòng X, T và L Series. Thông qua ứng dụng duy nhất Lenovo Vantage có trên các máy tính Windows 10, Lenovo cũng giúp người dùng dễ dàng chuyển các tài liệu và các thiết lập (settings) từ máy tính này sang máy tính khác, xác định mạng Wi-Fi an toàn, hỗ trợ và phân tích sức khoẻ máy tính.

Cho dù có là thực tế ảo, thực tế tăng cường hay các tính năng thông minh hơn, việc trải nghiệm thực tế chưa bao giờ phấn khích đến thế.

Motorola chào đón hai bộ phụ kiện mới nhất được sáng tạo bởi chính các nhà phát triển, bổ sung cho hệ sinh thái Moto Mods phong phú của mình.

Vital Moto Mod sử dụng công nghệ cảm biến tiên tiến cho phép bạn dễ dàng đo lường 5 chỉ số sức khoẻ quan trọng của chính bạn chỉ với một thiết bị tích hợp gọn nhẹ duy nhất. Nhờ đó, bạn có thể dùng chiếc moto z để đo tình trạng sức khoẻ – nhịp tim, tần suất hô hấp, nồng độ oxy trong máu, nhiệt độ cơ thể, và lần đầu tiên, đo được huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương chính xác từ ngón tay của bạn.

Một sản phẩm phụ kiện Moto Mod giành giải thưởng lớn của cuộc thi 2017 Transform the Smartphone Challenge with Indiegogo (Chuyển đổi Thách thức Smartphone với Indiegogo), đó là Livermorium Slider Keyboard, một bàn phím QWERTY dạng trượt đầy đủ chức năng giúp soạn thảo tin nhắn dài hơn và giúp bạn có thể nghiêng màn hình moto z tới 60 độ để nhập liệu hiệu quả hơn. Đối với các nhà phát triển được truyền cảm hứng từ nền tảng Moto Mods, Motorola và Indiegogo đã tái khởi động chương trình Transform the Smartphone Challenge này, mang tới cơ hội để phát triển và đưa những ý tưởng lớn từ concept ra thị trường.

Bộ đôi Hoàn hảo: Thiết bị headset Lenovo Mirage Solo with Daydream + Lenovo Mirage Camera

Thiết bị đeo headset VR Mirage Solo độc lập và camera Mirage Camera VR180 của Lenovo mang lại trải nghiệm VR hoàn toàn khác biệt, giúp thưởng thức và sáng tạo nội dung VR tốt hơn.

Hoàn toàn không gắn với dây, máy tính hoặc điện thoại, thiết bị AR này mang lại tiện nghi và đơn giản của headset Daydream hoạt động độc lập đầu tiên trên thế giới. Bạn sẽ trở thành một trong những người đầu tiên được trải nghiệm thực tế ảo với công nghệ theo dấu chuyển động WorldSense trên nền tảng thực tế ảo Daydream của Google. Nhờ WorldSense, bạn có thể hòa mình vào không gian xung quanh một cách tự nhiên khi di chuyển trong thư viện nội dung thực tế ảo rộng lớn và thần kì. Sử dụng nền tảng VR Qualcomm Snapdragon 835, Lenovo Mirage Solo cho trải nghiệm thực tế ảo chất lượng cao. Bạn có thể biến game thành trải nghiệm như đời thực với bộ điều khiển không dây Daydream dưới dạng cây gậy bóng chày, vô lăng hoặc bất cứ thứ gì bạn chọn từ ứng dụng.

Giải pháp Kính thông minh Glass C220 kết hợp với Học Trí tuệ Nhân tạo và Thực tế Tăng cường

Hệ thống Lenovo Glass C220 mới bao gồm Kính (Glass Unit) và Thiết bị Bỏ túi (Pocket Unit) hoạt động theo cơ chế nhận diện và xác định các vật thể thực bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bộ phận kính đeo chỉ nặng 60g chạy trên hệ điều hành Android. Người dùng có thể trải nghiệm thực tế tăng cường bằng một mắt, trong khi mắt còn lại vẫn quan sát được xung quanh. Có thể tải ứng dụng LNV (AH Cloud) về smartphone rồi cắm Thiết bị Bỏ túi vào điện thoại. Glass C220 mới có thể ứng dụng cho nhiều bối cảnh công việc và học tập, từ thu thập thông tin tới chỉ đường và hướng dẫn sửa chữa từng bước, xác định thiết bị hư hỏng và gỡ rối hiệu quả với sự trợ giúp của đồng nghiệp từ xa trong khi tay người dùng luôn rảnh để thao tác. Glass C220 là một thiết bị đeo AR với khả năng chống ồn, hiệu năng điện toán di động mạnh mẽ, các phụ kiện tuỳ biến cao và nhiều thứ khác nữa.

Lenovo NBD AH Cloud 2.0 là nền tảng SaaS cấp doanh nghiệp (phần mềm dạng dịch vụ) dựa trên công nghệ AR, AI và dữ liệu lớn. Nền tảng này có thể giúp tăng cường khả năng nhận thức và làm việc của các nhân viên công ty. AH Cloud tăng cường cho khái niệm Augmented Human (công nghệ hỗ trợ con người), khiến nó trở thành lí tưởng cho các lĩnh vực bảo trì công nghiệp từ xa, (công nghệ hỗ trợ cho con người), ra lệnh và thực thi thông minh, phân tích 3D, du lịch thông minh và nhiều lĩnh vực khác.

Khởi đầu và Kết thúc Ngày làm việc Thông minh hơn với Lenovo Smart Display

Lenovo Smart Display cùng trợ lí ảo Google Assistant kích hoạt bằng giọng nói giúp sử dụng công nghệ tại nhà thuận tiện, trực quan và dễ chia sẻ hơn. Người dùng có thể dễ dàng biến thiết bị này thành trung tâm điều khiển nhiều thiết bị nhà thông minh kết nối, từ đèn điện tới an ninh, sưởi ấm và nhiều chức năng khác – tất cả có thể điều khiển bằng giọng nói hoặc thao tác chạm trực quan. Người dùng có thể sử dụng Google Assistant để chỉ đường trên Google Maps™, xem video trên YouTube, thoại video với bạn bè, nghe nhạc… Lenovo Smart Display có phiên bản màn hình 8-inch hoặc 10-inch được vận hành trên nền tảng Qualcomm Home Hub.

Máy tính Luôn Sẵn sàng, Luôn Kết nối

Với Miix 630, Lenovo tiếp tục đưa khả năng di động của PC lên tầm cao mới. Thiết bị có thể tách rời 2-in-1 này đáp ứng trọn vẹn những kì vọng mà một chiếc laptop có thể mang lại. Đó là sự linh hoạt và hiệu năng toàn diện của một chiếc laptop Windows 10S luôn sẵn sàng, luôn kết nối với khả năng di động của smartphone1. Được trang bị kết nối 4G LTE2 tốc độ cao thay cho Wi-Fi với thời lượng phát video trên máy tới 20 tiếng2, Miix 630 sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 835 trên nền tảng Mobile PC. Máy chỉ mỏng 15,6 mm và có trọng lượng 1,33 kg. Sử dụng Windows 10 cùng trợ lí ảo Cortana, người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói và sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt sinh trắc thông minh giúp đăng nhập nhanh và an toàn hơn.

Dòng ThinkPad Thông minh hơn và Đáp ứng tốt hơn

Thương hiệu ThinkPad tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn trong mảng laptop doanh nghiệp. Năm nay, dòng sản phẩm này tiếp tục được nâng cấp về màn hình, bảo vệ thông tin riêng tư và khả năng kết nối. Điển hình là dòng sản phẩm X1 được hoàn thiện tốt hơn nhằm đáp ứng môi trường làm việc ngày càng thay đổi. Cụ thể, X1 Tablet bổ sung thêm thiết kế màn hình 13-inch mới đạt độ phân giải 3K và có thêm lựa chọn kết nối LTE-A tốc độ cao. X1 Carbon và X1 Yoga có thêm Amazon Alexa và màn hình cao cấp hỗ trợ chuẩn Dolby Vision HDR3 cho trải nghiệm hình ảnh sắc nét đến khó tin, cùng ThinkShutter Camera Privacy giúp bảo vệ hình ảnh riêng tư tốt hơn. X1 Carbon có thêm model màn hình cảm ứng và thời lượng pin tới 15 tiếng giúp người dùng thêm yêu mến chiếc laptop doanh nghiệp 14-inch nhẹ nhất thế giới này.