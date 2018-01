Thiếu hụt nguồn cung, Apple thay iPhone 6 Plus hư hỏng bằng 6S Plus

Theo PhoneArena, bản ghi nhớ của Apple vừa gửi đến các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền, công ty sẽ áp dụng chương trình thay thế đặc biệt cho toàn bộ sản phẩm iPhone 6 Plus, nơi người dùng khi đưa sản phẩm đến sửa chữa có thể nhận được một iPhone 6S Plus cao cấp hơn.

Apple ghi chú rằng điều này không liên quan đến việc thay thế pin iPhone bị hư hỏng. Thay vào đó, công ty chỉ chấp nhận thay thế iPhone 6S Plus nếu iPhone 6 Plus sửa chữa gặp sự cố liên quan đến phần bo mạch chủ, kết nối Lightning... Bên cạnh đó, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cũng không có nghĩa người dùng nhận được iPhone 6S Plus thay thế.

iPhone 6 Plus và 6S Plus có thiết kế gần như không thay đổi, tuy nhiên thành phần phần cứng của chúng có đôi chút khác biệt. Cụ thể, iPhone 6 Plus trang bị chip lõi kép Apple A8 (64 bit) tốc độ 1,4 GHz và GPU PowerVR GX6450, còn iPhone 6S Plus trang bị chip lõi tứ Apple A9 (64 bit) tốc độ 1,84 GHz và GPU PowerVR GT7600.

Bên cạnh đó, iPhone 6S Plus có RAM 2 GB, cao gấp đôi so với RAM 1 GB trên iPhone 6 Plus. Camera iPhone 6S Plus cũng được nâng cấp lên 12 MP ở mặt sau và 5 MP ở mặt trước, trong khi iPhone 6 Plus chỉ có camera 8 MP và 1,5 MP tương ứng.

Trước đó, một số báo cáo cho biết Apple không còn sản xuất iPhone 6 và 6 Plus, đó là lí do khiến chương trình thay pin 29 USD của Apple bị ảnh hưởng, dẫn đến việc nhiều người dùng chưa thể thay thế pin cho đến khi nguồn cung đáp ứng, bởi Apple được cho là đang khởi chạy lại hoạt động sản xuất pin để đáp ứng nhu cầu thay thế.

Theo Thanh Niên.