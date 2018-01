Thế hệ iPhone 2018 sẽ có những gì?

Theo PhoneArena, nhà phân tích Ming-chi Kuo của KGI Securities cho biết iPhone X là một thành công mang tính chiến lược của Apple vì thiết bị đã thiết lập một điểm giá cao cho điện thoại, 2 năm trước khi cuộc cạnh tranh công nghệ máy ảnh với cảm biến 3D bắt đầu.

Đề cập đến hi vọng sẽ thấy nhiều đối thủ cố gắng sao chép công nghệ Face ID tiên tiến trong năm 2018 này, ông Kuo cho biết: “Chúng tôi tin rằng iPhone X đã thiết lập một lợi thế lâu dài cho Apple”.

Rào cản về giá cao trên smartphone đã được Apple vượt qua bằng việc phát hành iPhone X giá 1.000 USD, và đó được xem là một yếu tố chủ chốt để mang lại thành công về lâu dài cho công ty. Nhà phân tích này tin rằng giá cho phiên bản cao cấp sẽ giúp Apple thắng lớn về doanh thu.

Để duy trì mức giá cao cấp, Apple sẽ ngừng thế hệ đầu tiên của iPhone X và thay thế nó bằng phiên bản thế hệ thứ hai. Theo truyền thống, Apple giảm giá phiên bản một năm trước đó với mức 100 USD và tiếp tục bán chúng cùng phiên bản mới hơn, nhưng điều này sẽ không phải là hướng đi của iPhone X.

Ông Kuo nhắc lại ước tính của mình về doanh số iPhone X đời đầu thấp hơn mong đợi. Theo đó, iPhone X được cho là chỉ đạt doanh số khoảng 18 triệu trong quý 1, giảm từ 20-30 triệu so với ước tính trước đó. Theo Kuo, người Trung Quốc nói riêng không mua nhiều iPhone X như mong đợi. Trong khi đó nhiều ứng dụng từ Trung Quốc vẫn chưa tương thích với thiết kế mới và người dùng cảm thấy iPhone 8 Plus 5,5 inch vẫn là một sản phẩm có màn hình tốt hơn. Tuy nhiên, ông Kuo hi vọng loạt sản phẩm mới vào cuối năm nay sẽ giải quyết khó khăn cho Apple.

Cùng với iPhone X thế hệ thứ 2, Aplpe cũng được đồn đại giới thiệu một sản phẩm mới mang tên iPhone X Plus với mức giá khởi điểm cao hơn so với 1.000 USD trước đó. Sản phẩm này được cho là đi kèm màn hình OLED 6,5 inch với thiết kế edge-to-edge.

Bên cạnh đó công ty cũng đang phát triển một chiếc iPhone mới với màn hình LCD 6,1 inch, loại bỏ nút Home để chuyển sang Face ID. Sản phẩm có mức giá phải chăng hơn nhưng không có những yếu tố thiết kế tiên tiến.

Đầu năm 2018, Apple dự kiến cũng sẽ trình làng một iPhone SE mới. Thiết bị này sẽ thiết lập như là lựa chọn giá rẻ nhất để người dùng có trải nghiệm iOS cùng các công nghệ tiên tiến.

Theo Thanh Niên.