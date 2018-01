Nokia 7 Plus xuất hiện với chip Snapdragon 660

Theo Neowin, ở thời điểm hiện tại Nokia 7 vẫn chưa được phát hành ra thị trường toàn cầu nhưng bản cải tiến của nó đã bắt đầu xuất hiện trên phép kiểm Geekbench, cho thấy máy sẽ mang tên gọi Nokia 7 Plus.

Dữ liệu rò rỉ cho thấy Nokia 7 Plus sẽ được trang bị chip Snapdragon 660 nâng cấp từ Snapdragon 630 trên bản gốc mà HMD tung ra thị trường Trung Quốc cách đây vài tháng.

Ngoài chipset, thông tin duy nhất về phần cứng trên Nokia 7 Plus được tiết lộ bởi Geekbench là RAM của máy sẽ đạt mức 4 GB. Về phần mềm, phiên bản Android được cho là 8.0 Oreo.

Được biết, Nokia 7 đi kèm tùy chọn RAM 4 GB hoặc 6 GB, do đó nâng cấp bộ nhớ không phải là trường hợp của Nokia 7 Plus. Nó có thể trang bị màn hình lớn hơn so với phiên bản tiêu chuẩn dựa vào tên gọi Plus.

Được biết, ngoài Nokia 7 Plus thì HMD Global còn dự kiến sẽ ra mắt Nokia 9 và mở rộng sự sẵn có của Nokia 7 trong tháng 1 này. Tuy nhiên, có vẻ như điều này không xảy ra thay vào đó công ty sẽ chờ đến MWC 2018 diễn ra vào cuối tháng 2.

Theo Thanh Niên.