Assistant Go chính thức “cập bến” Google Play Store

Google Assistant Go đã có mặt trên Google Play Store để tải về miễn phí

Theo PhoneArena, cũng giống như phiên bản tiêu chuẩn của Google Assistant, phiên bản Go sử dụng ít tài nguyên hệ thống hơn, đó là lí do tại sao nó được gọi là Lite.

Điểm sáng khác trong phiên bản Google Assistant Go đó là nó cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi điện thoại nhanh khi di chuyển, gửi tin nhắn văn bản, phát nhạc, yêu cầu thông tin thời tiết và nhận câu trả lời.

Nhưng có một vài tính năng mà Assistant dành cho Android Go không thể làm được, bao gồm nhắc nhở, điều khiển thiết bị gia đình thông minh, Actions on Google và Device Actions. Ngoài ra, phiên bản Google Assistant Go chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Chính vì vậy, mặc dù những ứng dụng dành cho Android Go được phát triển đặc biệt để sử dụng ít tài nguyên hơn nhưng bạn nên tránh nếu smartphone của mình đủ sức gánh vác phiên bản đầy đủ của chúng để khai thác tất cả các chức năng.

Theo Thanh Niên.