100% khách mua ZenFone Max Plus dịp Tết Nguyên Đán 2018 được lì xì

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2018, từ nay đến hết tháng 2, tất cả các khách hàng chọn mua ASUS ZenFone Max Plus sẽ được “lì xì” ngay 300.000 đồng qua chương trình “Vui sắm Max Plus – Lì xì đỏ tay”.

Năm mới – Tết đến, nhu cầu của người dùng về điện thoại cho dịp đầu năm lại “sôi nổi” hơn bao giờ hết. Vì thế, nhằm tri ân cũng như hỗ trợ nhu cầu mua sắm của khách hàng trong dịp này, ASUS sẽ “lì xì” ngay 300.000 đồng cho toàn bộ khách hàng khi chọn mua ZenFone Max Plus. Chương trình “Vui sắm Max Plus – Lì Xì đỏ tay” sẽ được triển khai từ nay đến hết tháng 2/2018 tại các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Cellphone S, Hnammobile, Viễn Thông A, Hoàng Hà, Phương Tùng, Cao Phong, Di Động Việt, VinPro, Mai Nguyên, Media Mart, Nguyễn Kim,…

Thêm vào đó, để khách hàng an tâm mua sắm trong dịp này, ASUS cũng tài trợ 100% lãi suất cho khách hàng khi mua ZenFone Max Plus tại các hệ thống bán lẻ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Cellphone S, Hnammobile, Nguyễn Kim

ZenFone Max Plus hiện đang được bán với giá 5.490.000 đồng với 3 màu là Đen Biển Sâu, Xanh Sóng Biển, Vàng Nắng Sớm (trong đó màu Đen Biển Sâu đang được bán đầu tiên ở Việt Nam).

Tối đa trải nghiệm không giới hạn trên ZenFone Max Plus

Tối đa hiển thị với màn hình Full View FHD+: ZenFone Max Plus trang bị màn hình full-view 5.7” FHD+ (2160x1080) trong kích thước thân máy nhỏ gọn 5.2” theo tiêu chuẩn thời thượng 18:9 và tỉ lệ màn hình trên thân máy lên đến 80%

Tối đa năng lượng với pin 4130 mAh: ZenFone Max Plus trang bị viên pin dung lượng cao 4130mAh được tối ưu dung tích để đem đến một kích thước nhỏ gọn đáng kinh ngạc. ZenFone Max Plus cho người dùng thời gian chờ lên tới 26 ngày ở mạng 4G, 26 giờ đàm thoại 3G, lên đến 21 giờ duyệt web trên Wi-Fi hoặc 13 giờ xem video. Dung lượng lớn của nó cũng cho phép nó được sử dụng như một pin dự phòng tiện dụng để sạc ngược cho các thiết bị khác. Hệ thống pin trên ZenFone Max Plus được trang bị công nghệ PowerMaster, cho khả năng quản lí năng lượng thông minh để tối ưu hóa tuổi thọ pin

Tối đa trải nghiệm nhiếp ảnh – Camera kép 16MP góc rộng và xóa phông: Bên cạnh camera selfie f/2.0 mặt trước, ZenFone Max Plus có một hệ thống camera kép tiên tiến với một cảm biến 16 MP PixelMaster khẩu độ rộng f/2.0 cho hình ảnh sắc nét kết hợp camera góc rộng 8MP cho góc nhìn lên đến 120°. Thuật toán xử lí độ sâu trường ảnh cũng được áp dụng trên hệ thống camera kép giúp máy không chỉ có khả năng chụp ảnh xóa phông ở camera sau mà còn cho trải nghiệm xóa phông ở camera selfie

Tối đa bảo mật với trang bị kép: ZenFone Max Plus là chiếc ZenFone đầu tiên trang bị tính năng mở khóa bằng khuôn mặt cải tiến, cho phép người dùng mở khóa nhanh, kết hợp với bộ cảm biến vân tay ở phía sau giúp có được sự thuận tiện sử dụng kể cả khi đang mang găng tay hoặc đặt máy trên bàn làm việc.