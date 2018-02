Apple phát hành iOS 11.3 Beta 2, xem tình trạng pin và tắt tính năng làm chậm iPhone

Cách đây hai tuần, Apple đã tung ra bản beta đầu tiên của iOS 11.3. Nhưng trong phiên bản này, chưa có tính năng quản lí pin cũng như có theert tắt tính năng làm chậm iPhone. Và Apple cũng cho biết, trong bản cập nhật kế tiếp, hãng sẽ bổ sung tính năng quản lí pin và hiệu năng của pin.

Đây là "hậu quả phải giải quyết" sau vụ lùm xùm liên quan đến việc Apple cố tình làm chậm iPhone trong thời gian qua.

Trên iOS 11.3 Beta 2, người dùng đã có thể kiểm tra xem máy mình đang bị giới hạn hiệu năng hay không. Từ đó, họ có thể tắt tính năng này đi nếu muốn, hoặc quyết định thay pin để máy quay trở về mức hiệu năng ban đầu. Người dùng có thể truy cập nó bằng cách vào Cài đặt > Pin > Sức khỏe pin.

Tính năng này hỗ trợ cho các dòng máy iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Người dùng iPhone 8, 8 Plus và X sẽ có thể xem tình trạng pin, tuy nhiên không thể kiểm soát hiệu năng của máy. Theo một số người, có lẽ do những chiếc máy này vẫn còn rất mới nên Apple chưa tính đến chuyện làm chậm chúng.

Theo giải thích của Apple, tính năng "Maximum Capacity" thể hiện mức % dung lượng tối đa mà pin còn có thể chứa được so với lúc xuất xưởng. Ví dụ nếu con số này là 79% đồng nghĩa với việc pin đã bị chai 21%. Còn "Peak Performance Capability" sẽ thông báo việc iPhone có đang bị giới hạn hiệu năng hay không. Nếu iPhone bị tắt đột ngột do pin chai, một dòng thông báo sẽ hiện ở dưới để thông báo về việc iPhone đang bị giới hạn hiệu năng để tránh điều này xảy ra một lần nữa.

Ngoài ra, sẽ có một nút "Disable" (vô hiệu hóa) khá nhỏ bên cạnh dòng thông báo để người dùng có thể tắt tính năng này đi nếu muốn. Và Apple cũng khuyến cáo người dùng nên thay pin tại các trung tâm ủy quyền, để máy phục hồi lại hiệu năng như trước đây.

Apple cho biết thêm, iPhone sẽ tự động giới hạn hiệu năng thiết bị khi máy bị tắt đột ngột lần đầu tiên và trường hợp khác là máy sở hữu một viên pin đã bị chai.

Một điểm người dùng cần lưu ý là, nếu như bạn tắt tính năng giới hạn hiệu năng bằng cách thủ công thì sau đó nó sẽ không tự động bật lên. Tuy nhiên, nếu máy gặp tình trạng tắt đột ngột, thì sau mỗi lần như vậy, tính năng này sẽ tự động được kích hoạt trở lại. Vì vậy, nếu người dùng muốn duy trì hiệu năng của iPhone mà không quan tâm đến việc nó bị tắt đột ngột, họ sẽ thường xuyên phải vào mục cài đặt này để tắt nó đi.

Apple cũng nhấn mạnh rằng, tính năng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm (beta) và sẽ còn được hoàn thiện hơn trong thời gian sắp tới.

Theo PCWorld VN.