9 lí do nên mua iPhone 8 hoặc 8 Plus chơi Tết thay vì iPhone X

iPhone X có giá cao hơn ít nhất 200 USD so với iPhone 8 và 8 Plus có cùng bộ nhớ trong.

Phiên bản iPhone đắt nhất, iPhone X, được xem là đại diện cho tương lai của iPhone. Nhưng có một số lí do khiến iPhone 8 hoặc 8 Plus đáng được xem xét thay vì iPhone X.

iPhone X đắt hơn 8 và 8 Plus

Đây có thể là yếu tố quan trọng nhất đối với nhiều người. iPhone 8 có giá khởi điểm 700 USD, còn 8 Plus là 800 USD. Mặt khác iPhone X có giá từ 1.000 USD. Với phép toán đơn giản, bạn có thể tiết kiệm được ít nhất 200 USD với iPhone 8 hoặc 8 Plus vẫn là một chiếc điện thoại hoàn toàn mới của Apple, với hầu hết tính năng như iPhone X.

iPhone 8 và 8 Plus trang bị “bộ não” như X

Về mặt chức năng thì tất cả các sản phẩm đều gần giống hệt nhau. Mỗi điện thoại đều trang bị chip A11 Bionic tích hợp trí tuệ nhân tạo và bộ xử lí chuyển động M11. Sự khác biệt duy nhất là cách điện thoại sử dụng tính năng này: iPhone X sử dụng chip A11 và công cụ trí tuệ nhân tạo cho hệ thống nhận diện khuôn mặt mới, Face ID, mà iPhone 8 không có.

Tất cả cũng đang chạy iOS 11, có nghĩa iPhone 8 đang nhận được các ứng dụng và hệ sinh thái tuyệt vời như X.

Tất cả đều hỗ trợ sạc nhanh và không dây

Bộ ba sản phẩm này đều cho phép sạc nhanh và không dây theo chuẩn Qi. Nhưng chúng đều yêu cầu mua phụ kiện nếu muốn khai thác tất cả với chi phí không hề rẻ. Rõ ràng một chiếc iPhone X 1.000 USD không đi kèm các phụ kiện này là điều khá bất ngờ.

Touch ID nhanh và vượt trội hơn Face ID

Kể từ khi iPhone 5S được phát hành vào năm 2013, Touch ID đã thay đổi cách chúng ta sử dụng iPhone. Nó được dùng để mở khóa thiết bị, lưu trữ mật khẩu và thanh toán Apple Pay. Nhưng nó đã bị loại bỏ trong iPhone X để chuyển sang Face ID - một công cụ bảo mật được chứng minh không đáng tin cậy và cũng không quá nhanh so với Touch ID.

Mặc dù Face ID cũng có những lợi thế nhưng Touch ID thực sự rất tiện dụng để sử dụng, hoạt động gần như ngay lập tức và bạn không cần phải nhìn vào điện thoại. Face ID có nhiều tiềm năng, nhưng Touch ID vẫn là tiêu chuẩn vàng.

iPhone 8 Plus và X có camera sau gần giống hệt nhau

Nếu quan tâm đến nhiếp ảnh, camera phía sau trên iPhone 8 Plus và X gần như giống hệt nhau. iPhone 8 chụp ảnh rất đẹp, nhưng 8 Plus có thêm ống kính thứ 2 để bạn có thể zoom mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

Sự khác biệt duy nhất giữa camera sau iPhone 8 Plus và X đó là sản phẩm sau có chức năng chống rung quang học (OIS) cho cả ống kính góc rộng và tele giúp hình ảnh sắc nét hơn, đặc biệt ở thiết lập ánh sáng yếu. iPhone 8 Plus chỉ có OIS cho ống kính góc rộng như iPhone 7 Plus trước đó.

Chất lượng camera trước giống hệt

Về lí thuyết, camera FaceTime HD của iPhone 8 và 8 Plus đều có chức năng giống hệt hệ thống camera TrueDepth của X khi chúng có độ phân giải 7 MP, khẩu độ f/2.2 và quay video 1080p.

Nếu chụp ảnh selfie thông thường, cả ba sản phẩm đều như nhau do cùng cảm biến camera trước.

Sự khác biệt duy nhất là iPhone X có một số tính năng phần mềm độc quyền: chế độ Portrait cho camera trước (ngoài mặt sau), chụp chân dung thiếu sáng giúp loại bỏ nền trong selfie cho hiệu ứng ấn tượng; và Animoji cho phép gửi các emoji hoạt hình vui nhộn bắt chước nét mặt và thậm chí giọng nói của bạn.

iPhone 8 không có notch

Hệ thống camera TrueDepth trên iPhone X đã làm gián đoạn trải nghiệm màn hình tiên tiến của điện thoại, chẳng hạn như hình nền mới trên điện thoại, xem video…

Ngoài ra nhiều ứng dụng vẫn chưa được tối ưu hóa cho hình dạng và bố cục độc đáo của iPhone X, điều này có nghĩa là bây giờ chúng không thể chạy giống như trên iPhone 7 hoặc 8, để lại nhiều không gian màn hình không thể khai thác.

Không tương thích vỏ bảo vệ iPhone 7/7 Plus

Kích thước của iPhone 8 và 8 Plus gần như giống hệt tiền nhiệm iPhone 7 và 7 Plus. Điện thoại mới hơi nặng hơn, trong khi chiều cao, chiều dài và bề dày mỏng hơn nhưng khác biệt nhỏ hơn 1 mm, điều này vỏ bảo vệ iPhone 7 và 7 Plus cũ vẫn tương thích với sản phẩm mới.

Nếu đang có vỏ bảo vệ iPhone 7 và 7 Plus, bạn có thể lắp vào iPhone 8 và 8 Plus.

Trong khi đó kích thước của iPhone X hoàn toàn khác so với iPhone trước đó, vì vậy vỏ bảo vệ cũ sẽ không hoạt động với điện thoại, dẫn đến chi phí bổ sung nữa.

Thời lượng pin iPhone X tốt, nhưng thua xa 8 Plus

iPhone X có thời lượng pin tuyệt vời, với trung bình 12-13 giờ sử dụng trong hầu hết các điểm chuẩn và bài kiểm tra. Tuy nhiên, iPhone 8 và 8 Plus có thời lượng pin cao hơn so với iPhone X, trong đó 13-14 giờ với iPhone 8 và 14-15 giờ (hoặc hơn) với iPhone 8 Plus. Nhìn chung iPhone 8 Plus là điện thoại mà bạn tự tin có thể mang nó bên mình cả ngày.

Theo Dân Việt.