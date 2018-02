Những thủ thuật cần biết với tài khoản Google để an toàn khi lên mạng

Bảo mật thông tin cá nhân an toàn và riêng tư là điều rất quan trọng, vì vậy bạn cần khai tác các tính năng bảo mật trên các sản phẩm của Google để gia tăng an toàn trên internet.

Kiểm tra độ bảo mật

Truy cập vào đây, bạn có thể xem sử dụng chức năng “Kiểm tra bảo mật” (Security Checkup) như một cố vấn an ninh của mình, với những đề xuất cụ thể để giúp tài khoản Google của bạn an toàn. Dấu chọn màu xanh lá cho biết tài khoản an toàn và bạn có thể tiếp tục, dấu chấm than màu vàng hay màu đỏ cho biết có ít nhất một vấn đề cần phải chú ý xử lí.

Được biết, tính năng Kiểm tra bảo mật sẽ luôn thông báo tới bạn mỗi khi phát hiện ra mối đe dọa mới, vì thế bạn có thể dựa vào tính năng này để tham khảo những lời khuyên bảo mật được cập nhật mới nhất.

Cảnh giác cảnh báo tự động

Ngay cả khi am hiểu web, bạn vẫn có thể bị lừa đảo hoặc truy cập vào các trang web giả mạo, vì vậy cần chú ý đến các hệ thống cảnh báo tự động đến từ Chrome - một trình duyệt uy tín của Google. Sau khi phát hiện ra mối nguy hiểm nó sẽ chỉ bạn cách thức tránh bị tấn công bằng các hướng dẫn cụ thể.

Google cho biết, trong khi bạn có thể truy cập vào một trang hoặc một tệp đã tải xuống đang hiển thị cảnh báo nhưng điều này là không nên.

Sử dụng xác minh 2 bước

Xác minh 2 bước là điều rất quan trọng để bạn có thể bảo vệ email của mình. Đây là tính năng yêu cầu bạn nhập mật khẩu và mã xác minh được gửi đến số điện thoại di động mà bạn khai báo để có thể đăng nhập.

Xác minh 2 bước sẽ giúp bạn tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình bằng lớp bảo mật bổ sung.

Để đăng kí xác minh 2 bước, bạn hãy truy cập vào đây. Tại giao diện hiện ra, hãy nhấn vào nút Bắt đầu, đăng nhập vào tài khoản cần kích hoạt xác minh 2 bước, kích hoạt chức năng này trước khi thiết lập phương tiện nhận mã xác minh thứ hai. Đó có thể là tin nhắn SMS hoặc tin nhắn thoại.

Ngoài ra bạn cũng có thể chọn thiếp lập bước thứ hai thay thế. Điều này cung cấp một tùy chọn sao lưu để bạn có thể đăng nhập ngay cả khi bước thứ hai ở trên không có sẵn, chẳng hạn ở nước ngoài không thể sử dụng số điện thoại xác minh.

Tải ứng dụng trên Google Play

Nếu là người dùng của Android, không nơi nào an toàn hơn để tải ứng dụng ngoài Google Play Store. Với tính năng Google Play Protect, nó sẽ kiểm tra các ứng dụng cùng thiết bị của bạn suốt 24 giờ để tránh các chương trình độc hại và đảm bảo thiết bị luôn được bảo vệ bằng phiên bản cập nhật mới nhất.

Tính năng Google Play Protect cũng sẽ hỗ trợ khi bạn thất lạc điện thoại của mình. Nó sẽ giúp định vị, báo động, khóa và xoá dữ liệu các thiết bị Android của bạn như điện thoại, máy tính bảng, hoặc thậm chí đồng hồ.

Google Play Protect đang thể hiện vai trò trong việc bảo vệ thiết bị Android.

Nâng cao an toàn cho YouTube

Trong trường hợp cảm thấy nội dung không an toàn, bạn có thể báo cáo nội dung đến Google. Các video này sẽ được đánh giá bởi các nhân viên YouTube để xác định xem nó có vi phạm Nguyên tắc cộng đồng YouTube hay không. Nếu có sẽ loại bỏ nó.

Ngoài ra, khi gặp những nhận xét cá nhân (comment) mà bạn nghĩ nó lừa đảo hoặc spam dưới bất kì video nào, bạn cũng có thể gắn cờ nó để báo cáo đến Google.