Hướng dẫn khắc phục nhanh iPhone không thể kích hoạt

Tuy nhiên nếu đang gặp phải vấn đề mà iPhone sẽ không kích hoạt thì nội dung bài viết có thể giúp bạn chỉ trong vài phút. Trước tiên, khi iPhone không kích hoạt nó sẽ hiển thị cho bạn các cảnh báo khác nhau tùy thuộc vào vấn đề mà nó đang phải đối mặt. Ví dụ: Bạn có thể nhận được thông tin máy chủ kích hoạt gặp lỗi hoặc thẻ SIM bạn đã chèn không được hỗ trợ.

Trước khi bắt đầu với các bước để giải quyết iPhone không thể kích hoạt, dưới đây là một vài điều bạn nên chắc chắn.

Đảm bảo thẻ SIM hợp lệ được lắp vào khay SIM của iPhone. Để chắc chắn rằng nó được lắp đúng cách, hãy gỡ bỏ nó và chèn lại một lần nữa.

Đảm bảo iPhone không bị kích hoạt khóa kích hoạt.

Nếu những điều này không xảy ra với bạn, hãy làm theo các bước dưới đây để giải quyết vấn đề iPhone không kích hoạt.

Dịch vụ kích hoạt thiết bị của Apple hoạt động

Rất nhiều lí do giải thích tại sao iPhone, iPad hoặc iPod touch sẽ không kích hoạt, có thể do dịch vụ kích hoạt thiết bị của Apple gặp vấn đề, đặc biệt khi một lượng lớn thiết bị yêu cầu kích hoạt hoặc cuối tuần. Bạn có thể kiểm tra trạng thái kích hoạt thiết bị iOS bằng cách chuyển đến trang trạng thái hệ thống tại địa chỉ https://www.apple.com/support/systemstatus/. Tìm xem chỉ báo iOS Device Activation xem màu đỏ hanh xanh lục. Nếu màu đỏ, dịch vụ đang không hoạt động, hãy chờ vài phút và thử lại.

Khởi động lại iPhone

Nếu iPhone của bạn không kích hoạt, hãy khởi động lại thiết bị và thử lại.

Đảm bảo Wi-Fi đang hoạt động

Nếu đang sử dụng kết nối dữ liệu di động trên iPhone, sau đó kết nối với Wi-Fi. Nếu Wi-Fi đã được kết nối, hãy đảm bảo kết nối Internet của bạn không bị tắt.

Kích hoạt iPhone bằng iTunes

Nếu có máy tính Mac hoặc Windows, bạn có thể thử bật iPhone bằng máy tính của mình. Đảm bảo máy tính đang chạy phiên bản mới nhất của iTunes và máy tính được kết nối với Internet. Khởi chạy iTunes và kết nối iPhone với máy tính bằng cáp Lightning. Một khi đã kết nối, chờ cho iTunes phát hiện nó. Khi iTunes yêu cầu Set Up as New hoặc Restore from Backup, điều đó nghĩa là thiết bị của bạn đã được kích hoạt.

Hãy kiểm tra xem thẻ SIM khác có kích hoạt được iPhone của bạn hay không.

Trong trường hợp thẻ SIM nói rằng thẻ SIM không tương thích, hãy thử sử dụng một thẻ SIM khác hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn xem sao.

Khôi phục iPhone của bạn

Nếu không có gì hoạt động và iPhone của bạn vẫn không thể kích hoạt, khôi phục lại thiết bị cũng có thể hữu ích. Tốt nhất hãy đặtt iPhone của bạn ở chế độ DFU và khôi phục bằng iTunes.

Theo Dân Việt.