Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ATM dịp Tết Nguyên đán 2018

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra và xử lý theo quy định các tổ chức vi phạm trong bảo đảm chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM.

Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, ngày 12/2, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.Hà Nội; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ tiếp tục triển khai một số công việc sau để đảm bảo an ninh, an toàn ATM dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 10441 ngày 25/12/2017 và công văn số 726 ngày 30/1/2018 về việc đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn hoạt động ATM.

Đồng thời, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ cũng được yêu cầu phải chủ động kiểm tra, phản hồi và xử lí kịp thời các sự cố về ATM theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng; giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ ATM để bổ sung kịp thời, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch vào những ngày Tết; rà soát các ATM thường có hiện tượng quá tải, chủ động có các biện pháp nhằm giảm tải cho việc rút tiền mặt tại các ATM.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.Hà Nội và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ trên địa bàn thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại 2 công văn 10441 ngày 25/12/2017 và 726 ngày 30/1/2018 về việc đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn hoạt động ATM. Tăng cường kiểm tra và xử lí theo quy định các tổ chức vi phạm trong bảo đảm chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM trên địa bàn.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ thông tin, vụ việc liên quan đến chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM; chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lí kịp thời các sự cố phát sinh trên địa bàn.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông báo về những lưu ý để sử dụng thẻ ATM an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Cụ thể, để sử dụng thẻ ATM an toàn trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, khách hàng cần bảo quản thẻ cẩn thận, an toàn, không đưa thẻ của mình cho người khác sử dụng và tránh bẻ cong hoặc làm xước lớp từ trên thẻ.

Cùng với việc bảo mật mã số cá nhân (PIN), người dùng cần lưu ý không đặt mật khẩu cho mã PIN có liên quan đến các thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số điện thoại, biển số xe… để tránh khi mất thẻ kẻ gian có thể dễ dàng dò ra mật khẩu để rút trộm tiền. Người dùng cũng nên thường xuyên đổi mật khẩu. Khi giao dịch tại ATM cũng như tại máy POS, cần che tay khi bấm mật khẩu để đảm bảo không ai nhìn thấy.

Ngoài ra, khi giao dịch tại máy ATM, người dùng cần quan sát kĩ máy ATM trước khi thực hiện giao dịch, đặc biệt tại các vị trí khe đọc thẻ, bàn phím, camera. Nếu nhận thấy máy ATM có các thiết bị lạ hoặc có bất kì dấu hiệu bất thường nào, cần ngừng giao dịch và thông báo ngay cho ngân hàng qua hotline hoặc điểm giao dịch gần nhất.

Khi thực hiện giao dịch rút tiền, khách hàng cần đợi máy chi tiền ra, không nên bỏ đi ngay để tránh trường hợp máy ATM nhả tiền chậm và người khác có thể lấy được số tiền này. Nếu khách hàng dùng thẻ giao dịch trên máy ATM bị nuốt thẻ hoặc trừ tiền trên tài khoản nhưng máy lại không chi tiền vì một lí do nào đó, hoặc vừa bị nuốt thẻ, vừa trừ tiền mà máy không chi tiền, khách hàng cần lưu ý chờ thêm đến khi máy ATM chuyển sang chế độ chờ giao dịch tiếp để đề phòng máy ATM nhả tiền hoặc thẻ chậm.

Nếu là giao dịch rút tiền không thành công, nên ghi lại các thông tin như địa điểm đặt máy ATM, kí hiệu máy, thời điểm thực hiện giao dịch, số tiền bị trừ. Sau đó liên lạc với ngân hàng bằng các cách sau: liên hệ với chi nhánh phát hành thẻ hoặc với hotline 24/7 của ngân hàng để được hướng dẫn thực hiện tra soát.

Cũng theo khuyến cáo từ phía Ngân hàng, vào các thời kì cao điểm cận Tết, để hỗ trợ ngân hàng tốt hơn trong việc cung cấp dịch vụ, đồng thời cũng đảm bảo khách hàng có thể thực hiện được các giao dịch thuận lợi và hữu ích, khách hàng nên tăng cường sử dụng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng hoặc các hình thức giao dịch điện tử thông qua Internet Banking, Mobile Banking cho các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ và chuyển tiền nhằm giảm thiểu việc phải rút tiền mặt.

Trong các trường hợp cần phải rút tiền tại các máy ATM, khách hàng nên lựa chọn rút tiền tại các khu vực đặt nhiều máy ATM, hoặc các máy ATM đặt tại trụ sở, phòng giao dịch của các ngân hàng bởi tại các máy ATM này việc tiếp quỹ sẽ được xử lí nhanh chóng hơn các vị trí khác do không phải di chuyển nên tránh được những yếu tố khách quan do giao thông ngày lễ, Tết.

Theo ICTnews.