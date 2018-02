Gmail Go gọn nhẹ cho riêng Android Go

Gmail Go sẽ được phát triển dành riêng cho Androi Go.

Theo SlashGear, Gmail Go được thiết kế nhắm đến mục tiêu là thị trường mới nổi, nơi các kết nối di động có thể chậm hơn so với tại Mỹ và các quốc gia khác, hoặc chi phí dữ liệu tốn kém hơn. Điều này giống như những gì công ty đã làm với YouTube Go để tiết kiệm dữ liệu khi truy cập video trực tuyến, hay Maps Go tương tự Google Maps nhưng loại bỏ các tính năng ngốn dữ liệu.

Mặc dù vậy không phải tất cả người dùng Android đều có thể cài đặt Gmail Go khi Google dự định cung cấp nó cho các thiết bị chạy Android Go, phiên bản hệ điều hành dành cho nhiều smartphone giá rẻ cũng nhắm mục tiêu vào những thị trường đang phát triển. Điều này có nghĩa bạn không thể cài đặt nó trên thiết bị Android thông thường. Thay vào đó nó chỉ hiển thị trên Google Play Store cho người dùng Android Go.

Dẫu vậy Gmail Go vẫn là một ứng dụng sáng giá. Nó có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với ứng dụng Gmail thông thường, với mức thấp hơn một nửa kích thước tải xuống và một nửa dung lượng lưu trữ khi cài đặt. Nó cũng cung cấp một bộ tính năng chính tương tự như hỗ trợ nhiều tài khoản, push thông báo hay đính kèm tập tin.

Nói chung mặc dù Android Go chưa thực sự phổ biến trên thị trường nhưng rõ ràng sẽ có nhiều người đánh giá cao về một phiên bản gọn nhẹ giúp giải phóng không gian lưu trữ cho thiết bị.

Theo Thanh Niên.