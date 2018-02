Chrome chặn quảng cáo, nhiều công ty e ngại quyền lực Google

Đầu tuần này, Google vừa cho ra mắt chính sách chọn lọc mới trên trình duyệt Chrome, theo đó, chặn toàn bộ quảng cáo gây phiền nhiễu cho người dùng trên các trang mạng, như video tự động phát âm thanh hoặc video phát ở chế độ toàn màn hình.

Ý tưởng phía sau chuyển đổi này khá đơn giản. Nếu người dùng không phải trải nghiệm các quảng cáo gây phiền nhiễu, họ sẽ ít tải các phần mềm thứ ba để chặn quảng cáo hơn. Các phần mềm này vốn cướp đi cơ hội kiếm tiền của các trang web sống nhờ vào quảng cáo, từ đó ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của các nhà cung cấp quảng cáo như Google, đơn vị phải trả phí để lọc quảng cáo thông qua những dịch vụ phổ biến như Adblock Plus.

Dù chính sách mới của Chrome được nhiều người khen ngợi nhưng sự thống trị của Google đối với hoạt động quảng cáo trực tuyến cùng với sức ảnh hưởng của trình duyệt Chrome với việc quảng cáo nào được chèn quảng cáo nào không, đã và đang dấy lên nhiều câu hỏi hóc búa.

Thấy gì từ quyết định của Google Chrome?

Chrome đã kích hoạt hệ thống chặn với 12 loại quảng cáo dựa theo tiêu chuẩn của Liên minh Coalition for Better Ads mà Google là thành viên.

Tuy nhiên, nhiều thành viên của Coalition for Better Ads khi trả lời The Wall Street Journal cho hay, họ cảm thấy Google đang có sức ảnh hưởng thái quá với hội đồng vì nó là mũi nhọn của các dự án nghiên cứu nhằm quyết định các loại quảng cáo nào là phiền nhiễu.

Chẳng hạn, nhiều quảng cáo đầu video của YouTube không được đưa vào diện các loại quảng cáo gây phiền nhiễu. Và điều này được ông Johnny Ryan, người đứng đầu PageFair - công ty chuyên về phần mềm chặn quảng cáo, gọi là "sự thiếu sót đáng chú ý."

“Tính năng chặn quảng cáo của Chrome là một cải tiến đáng hoan nghênh đối với người dùng, nhưng nhiều chủ trang web cũng đã phải kinh ngạc khi quảng cáo trên trang của họ được dọn sạch sẽ, trong khi các định dạng của Google không hề hấn gì", ông Ryan cho hay.

Google tiết lộ với tờ Wall Street Journal, họ đang lên kế hoạch kiểm tra các định dạng quảng cáo video trong tương lai

Trong khi đó, một số người vẫn tin rằng quy mô kinh doanh của Google khiến động thái này có vẻ như họ muốn làm chủ những gì người dùng thấy và không được thấy trên Internet.

Theo NetMarketshare.com, doanh thu quảng cáo trực tuyến toàn cầu của Google lớn hơn 5 đối thủ cạnh tranh kế tiếp cộng lại, chiếm tới 59,23% thị phần trình duyệt trên máy tính và di động.

"Điều này cho phép Google trở nên quyền lực hơn bao giờ hết trên Internet”. Rich Kahn, CEO công ty quảng cáo kĩ thuật số eZanga bày tỏ với CNBC. "Khi nào người ta mới cân nhắc tới việc quá nhiều quyền lực đang nằm trong tay của một công ty?"

Mặc dù người dùng có thể tắt cài đặt chặn quảng cáo trên Chrome, nhưng Kahn vẫn nhìn nhận động thái mới của Chrome sẽ quyết định trang web nào có thể hiện thị, trang nào không và những gì người dùng Internet có thể hoặc không thể nhìn thấy.

Marc Guldimann, CEO của một công ty khởi nghiệp quảng cáo cho biết: "Tôi đồng ý với tinh thần của CBA, chẳng có gì phải bàn cãi, chúng ta cần phải cung cấp cho người dùng một trải nghiệm tốt hơn trên web". Được biết, công ty của ông đã phải loại bỏ phiên bản của một sản phẩm khi Chrome lần đầu tiên công bố những thay đổi mới.

"Thật không may, một số chi tiết khi triển khai, đặc biệt là xung quanh phương pháp nghiên cứu, có vẻ không được lí tưởng cho lắm."

Phần mềm không thể giải quyết các “vùng xám”

Nhiều người lo ngại Google sẽ không minh bạch trong việc thực thi các quy tắc.

Henry Kargman, CEO công ty quảng cáo số Kargo - thuộc Liên minh Coalition for Better Ads cho biết: ông nghĩ rằng các khuyến nghị của CBA là tốt, nhưng cần thận trọng với cách Chrome thực hiện chúng. Mã code thiếu đi sự tinh tế, vì vậy một quảng cáo mà hầu hết mọi người cho là khiêm tốn cũng có thể bị gắn cờ vi phạm.

"Làm sao để phân định các vùng xám khi nó không đen, cũng chẳng trắng? Làm sao đánh giá được một quảng cáo là xúc phạm hay không?" Kargaman thắc mắc.

Ông lo ngại rằng các công ty khó lòng khiếu nại quyết định của Chrome. “Ai mà biết các quyết định có được trình lên Ban Liên hiệp hay không, hay Chrome sẽ toàn quyền quyết định định dạng quảng cáo nào vi phạm tiêu chuẩn?”

“Chúng tôi đã yêu cầu Google cung cấp một số quy trình kháng cáo chi tiết nhằm cho phép các trang web bị gắn cờ vi phạm có cơ hội giải trình, đặc biệt trong trường hợp họ nghĩ rằng mình không đáng bị gắn cờ", ông cho biết. "Hội đồng vẫn chưa hồi âm. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời."

Theo Zing.