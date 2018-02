Cách Apple bảo vệ nguồn cung pin iPhone tương lai

Theo PhoneArena, với sự bùng nổ của xe điện, các nhà sản xuất smartphone bắt đầu cảm thấy hơi nóng từ nhu cầu về nguồn cung cấp pin lithium tăng lên, và một số đang chủ động giải quyết vấn đề này, trong đó đáng chú ý là Apple.

Hãng sản xuất iPhone hiện đang đàm phán trực tiếp với các nhà cung cấp mỏ cobalt, một trong những thành phần chính của pin lithium-ion với hi vọng mua nguyên liệu trực tiếp từ chúng. Bằng cách này công ty sẽ bảo vệ việc cung cấp kim loại quý hiếm nhằm đảm bảo không thiếu chất liệu do nhu cầu cobalt tăng đột biến do sự xuất hiện của ngày càng nhiều hơn nữa xe điện.

Báo cáo cho biết Apple muốn bảo vệ vài ngàn tấn kim loại trong 5 năm tới tại các nhà thầu cung cấp mỏ cobalt. Hiện nay mỗi tấn cobalt có giá từ 80.000 USD trở lên. Trung bình mỗi pin smartphone sử dụng khoảng 8 gram tinh thể cobalt, trong khi pin lithium-ion sử dụng trên xe điện lớn hơn nhiều, có thể lên đến 8 kg - gấp 1.000 lần so với pin sử dụng trên smartphone.

Với nhu cầu ngày càng tăng về xe điện, giới phân tích có thể dễ dàng nhận thấy được điều này, và nó có teher ảnh hưởng đến giá bán cuối cùng dành cho iPhone.

Một số công ty lớn khác cũng đang săn tìm các hợp đồng cung cấp cobalt trong nhiều năm, bao gồm các hãng xe hơi nổi tiếng BMW và Volkswagen. Không ngạc nhiên khi một trong những đối thủ lớn nhất của Apple là Samsung cũng đang trong cuộc chạy đua cobalt.

Theo Thanh Niên.