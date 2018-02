5 smartphone đời mới có pin tốt nhất

BlackBerry Motion

Đây là smartphone đầu tiên của Dâu đen có khả năng chống nước với ngoại hình mang nhiều nét giống KeyOne. Tuy nhiên, bàn phím QWERTY được loại bỏ và thay thế bằng màn hình cảm ứng 5,5 inch, độ phân giải Full HD. Theo thử nghiệm từ Phone Arena, đây là smartphone cao cấp đời mới có thời lượng pin lâu nhất khi có thể sử dụng hỗn hợp liên lục các tác vụ lướt web, xem phim, đàm thoại... tới 13h23 phút, hơn gấp gấp đôi so với iPhone X hay Galaxy Note8. Motion được trang bị pin 4.000 mAh nhưng cấu hình không được đánh giá cao về hiệu năng khi dùng chip Snapdragon 625.

BlackBerry KeyOne

Trước khi Motion xuất hiện, KeyOne là model có thời lượng pin tốt nhất theo đánh giá của Phone Arena khi lên tới gần 12 tiếng rưỡi. So với Motion, KeyOne mang phong cách đặc trưng của BlackBerry nhiều hơn với bàn phím cứng QWERTY. Màn hình cảm ứng được rút xuống kích thước còn 4.5 inch. Dung lượng pin cũng ít hơn Motion 500 mAh, còn 3.500 mAh. Tại Việt Nam, BlackBerry KeyOne có giá bán ngang với Galaxy S8, U11... nhưng kén khách do sử dụng vi xử lí đời thấp hơn, Snapdragon 625. Pin tốt nhưng sản phẩm không được đánh giá có hiệu năng kém so với mức giá xấp xỉ 15 triệu đồng.

Huawei Mate 10 Pro

Smartphone Android kích cỡ lớn của thương hiệu Trung Quốc gây ấn tượng khi cho thời gian sử dụng pin lên tới hơn 12 giờ, hơn 1 tiếng 30 phút nếu so với iPhone 8 Plus. Trong khi đó, Mate 10 Pro vẫn được trang bị màn hình rộng tới 6 inch. Mate 10 Pro nằm trong dòng smartphone đầu tiên của Huawei được tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) vào bên trong vi xử lí Kirin 970. Nhờ thế, khả năng hoạt động của thiết bị được tối ưu theo nhu cầu sử dụng tuỳ từng thời điểm, đảm bảo hiệu năng, xử lí nhanh trong khi vẫn có thể kéo dài thời lượng pin. Điểm đáng tiếc là Mate 10 Pro chưa có kế hoạch bán chính hãng ở Việt Nam, trong khi giá xách tay lên tới gần 18 triệu đồng.

Samsung Galaxy S8 Active

Đây là một biến thể của Galaxy S8 với nhiều thay đổi về ngoại hình, kích thước nhỏ hơn S8 Plus. Máy có bộ vỏ làm từ nhựa và khung kim loại kết hợp cao su dày. Ngoài tiêu chuẩn chống nước IP68, máy còn đạt thêm chuẩn MIL-STD-810G của quân đội Mỹ, có thể sống sót trong môi trường muối, bụi bẩn, ẩm và chịu được va đập mạnh... Nâng cấp đáng giá ở S8 Active so với bản tiêu chuẩn là dung lượng pin được nâng lên tới 4.000 mAh. Nhưng khác với Galaxy S8 đang bán chính hãng, S8 Active sử dụng vi xử lí Snapdragon 835 thay vì Exynos 8895, dù RAM vẫn 4 GB. Hạn chế ở mẫu Galaxy S8 phiên bản siêu bền còn ở chỉ hỗ trợ một sim, do sản phẩm chỉ được Samsung bán độc quyền tại nhà mạng Mỹ.

Apple iPhone 8 Plus

Dù giữ thiết kế cũ hệt như iPhone 7 Plus thậm chí 6s Plus và 6 Plus, khác biệt chủ yếu ở chất liệu, iPhone 8 Plus vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng, đặc biệt ở Việt Nam nhờ pin. Thậm chí so với iPhone X đời mới, thời lượng pin của iPhone 8 Plus còn bỏ xa khi có thể hoạt động tới 10 giờ 35 phút, nhiều hơn gần 2 tiếng. Trong khi dung lượng pin chỉ có 2.675 mAh, ít hơn iPhone X (2.716 mAh). Tính năng mới của iPhone 8 Plus so với iPhone 7 Plus trở về trước là sạc nhanh và sạc không dây.

Bảng thống kê thời gian sử dụng pin những smartphone cao cấp đời mới ra trong 2017 và đầu 2018 theo đánh giá từ Phone Arena. Tất cả đều được thiết lập về độ sáng màn hình, kết nối mạng như nhau và được thực hiện lần lượt các tác vụ mô phỏng lại quá trình sử dụng điện thoại thông thường. Kết quả là thời gian máy có thể hoạt động liên tục kể từ khi sạc đầy pin cho tới lúc cạn

Theo Số Hoá.