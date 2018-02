Nokia 7 Plus ra mắt với màn hình 18:9, camera Bothie

Không ngoài những dự đoán từ giới công nghệ, HMD Global trong khuôn khổ triển lãm MWC 2018 tại Tây Ban Nha đã chính thức giới thiệu phiê bản Plus của chiếc Nokia 7. Về cơ bản, Nokia 7 Plus cũng được định hình ở phân khúc smartphone tầm trung cận cao và mang phong cách thời thượng với thiết kế màn hình tỉ lệ 18:9.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Nokia 7 Plus cũng được chế tác từ vật liệu nhôm 6000 Series kết hợp đường viền thân máy bằng đồng tông màu tương phản với màu sắc chủ đạo của thân máy. Ẩn trong thiết kế cứng cáp của chiếc Nokia 7 Plus là panel màn hình Full HD+ 5,5 inch (tỉ lệ 18:9). Đáng chú ý là bề mặt màn hình của chiếc smartphone này cũng được trang bị một lớp phủ phân cực giúp mang lại chất lượng hiển thị tốt cả khi sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Nội lực của Nokia 7 Plus được hình thành từ BXL Snapdragon 660 Zeiss, RAM dung lượng 4 GB và pin dung lượng 3.800mAh. HMD Global hứa hẹn pin tích hợp trên Nokia 7 Plus có thể cho thời gian sử dụng ngót nghét 2 ngày chỉ với một lần sạc. Mẫu smartphone tầm trung Nokia 7 Plus cũng sở hữu ROM 64 GB, khả năng mở rộng không gian lưu trữ bằng thẻ microSD dung lượng tối đa 256 GB.

Không chỉ trang bị phần cứng khỏe, Nokia 7 Plus còn sở hữu camera kép 12MP + 13MP. Đôi camera này đều hỗ trợ zoom quang 2x và trang bị thấu kính hàng hiệu Zeiss cũng như trợ sáng bằng đèn LED 2 tông màu. Camera selfie mà HMD Global trang bị cho Nokia 7 Plus cũng hỗ trợ độ phân giải 16MP (khẩu độ f/2.0) và đương nhiên cũng sử dụng thấu kính Zeiss. Tiếc rằng Nokia 7 Plus vẫn không được trang bị loa kép. May mắn là nhà sản xuất vẫn ưu ái trang bị kèm 3 micro và người dùng cũng có thể sử dụng tính năng chụp ảnh kết hợp cùng lúc camera trước và sau.

Nokia 7 Plus hiện tại có giá bán dự kiến ở mức 490 USD. Sản phẩm mới sẽ lên kệ trong tháng 4 với 2 tùy chọn phiên bản màu sắc là trắng và đen.

Theo PCWorld VN.