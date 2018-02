HMD công bố điện thoại Android Go đầu tiên giá chỉ 85 USD

Theo PhoneArena, Nokia 1 không phải là sản phẩm trang bị cấu hình phần cứng mạnh mẽ. Nó chỉ có màn hình 4,5 inch độ phân giải 854 x 480 pixel, chip lõi tứ MediaTek 6737M tốc độ 1,1 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB.

Mặc dù vậy, đây là điện thoại Nokia đầu tiên đi kèm với Android Go - mà cụ thể phiên bản Android Oreo (Go edition) khi phát hành. Đây là nền tảng hệ điều hành được phát triển dành riêng cho thiết bị cấu hình thấp với các ứng dụng mặc định được thay thế bằng phiên bản Go, bao gồm Google Assistant Go, Files Go, Maps Go, YouTube Go và Gmail Go. Về cơ bản đó là các phiên bản nhẹ của dịch vụ gốc tương ứng, cho phép nó làm việc trên các cấu hình phần cứng ở mức thấp nhất có thể.

Xpress-On Covers giúp bạn nhanh chóng đổi màu cho Nokia 1

​Ở lĩnh vực máy ảnh, Nokia 1 trang bị camera 5 MP ở mặt sau và 2 MP ở mặt trước. Pin của máy cung cấp dung lượng 2.150 mAh đủ đáp ứng công việc trong thời gian dài, đặc biệt do nó sử dụng phần cứng khiêm tốn.

Để giúp Nokia 1 thêm phần hấp dẫn, HMD đã mang đến cho người dùng lựa chọn đa màu sắc trên thiết bị. Có tên gọi Xpress-On Covers, người dùng dễ dàng chuyển đổi vỏ bảo vệ với màu sắc rực rỡ khác cho Nokia 1.

Theo Thanh Niên.