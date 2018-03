Khám phá điện thoại có pin “khủng” nhất thế giới

Theo PhoneArena, để so sánh đến mức khủng trên pin Power Max P16K Pro, bạn có thể hiểu được pin của nó cao gấp 5 lần so với pin trên Galaxy S8/S9 (3.000 mAh) hay gần 6 lần so với iPhone (2.716 mAh). Kết quả là pin điện thoại có thể kéo dài đến 1 tuần sử dụng vừa phải, hoặc cao hơn nếu sử dụng ít.

Với dung lượng pin khủng của Power Max P16K Pro, người dùng sẽ không cần phải mang bên mình một bộ sạc dự phòng khi đi dài ngày nữa, chẳng hạn như chuyến cắm trại. Một điều may mắn là Energizer đã trang bị tính năng sạc nhanh cho Power Max P16K Pro để rút ngắn thời gian sạc pin cho máy, giúp việc chờ đợi pin “đầy” trở nên nhanh hơn. Tất nhiên tính năng như vậy cũng phải hi sinh một số yếu tốt như bề dày khoảng 15 mm và nặng khoảng 350 gram.

Đối với thông số kĩ thuật, điện thoại này trang bị màn hình IPS 5,99 inch độ phân giải 1.080 x 2.160 pixel (tỉ lệ 18:9), chip xử lí tầm trung MediaTek Helio P25, RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Điện thoại tích hợp jack cắm âm thanh 3,5 mm, máy quét vân tay và chạy Android Oreo.

Do trang bị pin lớn nên kích thước của Power Max P16K Pro là khá dày

Hơn nữa điện thoại cũng đi kèm 4 máy ảnh, bao gồm 2 ở phía trước và 2 ở phía sau. Phía sau là sự kết hợp của cảm biến 13 MP và 16 MP với đèn flash LED kép, trong khi phía trước là camera 5 MP và 13 MP cho nhu cầu tự sướng.

Energizer Power Max P16K Pro dự kiến sẽ cập bến thị trường Ấn Độ vào tháng 5 với giá bán chưa được tiết lộ, nhưng một số tin đồn cho biết nó sẽ rơi vào khoảng 500 USD.

