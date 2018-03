Bosh đổi tên Bộ phận Hệ thống An ninh thành Công nghệ Tòa nhà

Trong lĩnh vực hệ thống tích hợp, Bộ phận Hệ thống An ninh Bosch cung cấp cho khách hàng nhiều công nghệ khác bên cạnh các giải pháp an ninh, an toàn và truyền thông. “Chúng tôi mong muốn danh mục sản phẩm sẽ được thể hiện tốt hơn thông qua tên gọi mới này,” ông Gert van Iperen, Chủ tịch Bộ phận Hệ thống An ninh Bosch chia sẻ.

Hệ thống An ninh Bosch gồm 2 bộ phận là kinh doanh sản phẩm toàn cầu và dịch vụ tích hợp hệ thống tại 8 quốc gia.

Dịch vụ tích hợp hệ thống cung cấp các giải pháp tích hợp cho tòa nhà thương mại. Tùy từng thị trường ở 8 quốc gia này, danh mục dịch vụ bao gồm an ninh, năng lượng và tự động hóa tòa nhà. Dịch vụ này của Bosch giúp người dùng lên kế hoạch, lắp đặt và vận hành giải pháp cũng như các dịch vụ bổ sung khác. Bộ phận Kinh doanh sản phẩm – sẽ được đổi tên thành Hệ thống An ninh và An toàn của Bosch – tiếp tục là nhà cung cấp toàn cầu các sản phẩm thuộc hệ thống video giám sát, cảnh báo xâm nhập, báo cháy, âm thanh thông báo và sơ tán, kiểm soát ra vào và phần mềm quản lí, tất cả đều mang thương hiệu Bosch. Danh mục sản phẩm này cũng bao gồm hệ thống âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp và thiết bị hội nghị. Các sản phẩm được phân phối độc quyền thông qua đơn vị tích hợp hệ thống hoặc đại lí.

Sự thay đổi này không ảnh hưởng đến tên các pháp nhân của Bộ phận.

Trong bộ phận Kinh doanh sản phẩm, Hệ thống An ninh Bosch sẽ kết hợp hệ thống video giám sát, hệ thống cảnh báo xâm nhập cũng như hệ thống kiểm soát ra vào và phần mềm quản lí thành một ngành hàng duy nhất là An ninh. Với sự thay đổi này, Bosch sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp an ninh tích hợp trong từng lĩnh vực cụ thể. “Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn. Trong những năm tới, chúng tôi muốn chủ động định hình những quy trình chuyển đổi được tạo nên bởi Internet Vạn vật, cũng như tập trung nhiều hơn vào công nghệ kết nối, cung cấp các giải pháp tích hợp và dịch vụ. Đồng thời, động thái này sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của chúng tôi,” ông Gert van Iperen tiếp lời.