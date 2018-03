ASUS giới thiệu ZenFone 5 Series tại triển lãm MWC 2018

CEO của ASUS – Jerry Shen đã giới thiệu dòng sản phẩm mới nhất là ZenFone 5 Series ở hội trường Italian Pavillion trong sự kiện MWC 2018 tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Thế hệ sản phẩm mới bao gồm ZenFone 5Z và ZenFone 5 là dòng ZenFone đầu tiên khai thác sức mạnh của thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) với hiệu suất mạnh mẽ, camera kép và kích thước màn hình 6.2-inch trong thân máy nhỏ gọn tương đương với các smarphone 5.5-inch, tỉ lệ màn hình trên thân máy đạt đến 90%. ZenFone 5Z là sản phẩm cao cấp nhất của ZenFone 5 Series sở hữu hiệu suất vượt trội nhờ tích hơp chip xử lí mới nhất, mạnh nhất của Qualcomm là Snapdragon 845, thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp với RAM lên tới 8 GB và ROM 256 GB, đáp ứng khả năng hoạt động đáng kinh ngạc và tối ưu các trải nghiệm AI. Trong khi đó, ZenFone 5 là smartphone đầu tiên trên thế giới tích hợp chip xử lí Qualcomm Snapdragon 636 cân bằng hoàn hảo cho hiệu suất và năng lượng tiêu thụ.

ZenFone 5 Lite thanh lịch trong kích thước 6-inch và là smartphone đầu tiên trên thế tiới trang bị hệ thống 4 Camera thật sự với bộ đôi camera kép trước và sau cho chụp hình góc 120 độ.

Ông Jerry Shen cho biết: "Chúng tôi đã tạo ra và phát triển ZenFone từ 4 năm trước với ý tưởng mang lại những những tính năng tốt nhất cho mọi người dùng. ZenFone 5 Series mới nhất này sẽ là thế hệ ZenFone thông minh nhất, tận dụng công nghệ tiên tiến từ thuật toán trí tuệ nhân tạo AI và phương pháp phân tích dữ liệu khổng lồ để mang đến cho người dùng một hệ thống camera thông minh, độc đáo kèm các tính năng giao tiếp tiện dụng.

Cùng tham gia với ông Jerry Shen tại buổi gới thiệu là Chủ tịch của Qualcomm, ông Cristiano Amon nhận xét: “Chúng tôi rất phấn khởi được tiếp tục cộng tác với ASUS để mang những bước tiến mới nhất trong ngành di động đến người dùng qua loạt ZenFone 5 Series. Sở hữu sức mạnh vượt trội của nền tảng di động Snapdragon, ZenFone 5Z (Snapdragon 845 với thuật toán trí tuệ nhân tạo) và ZenFone 5 (Snapdragon 636) sẽ đưa trải nghiệm của người dùng lên một tầm cao mới về phương diện camera cũng như trí tuệ nhân tạo.

Kết hợp với buổi giới thiệu, ban nhạc OK Go – nhóm nhạc rock đã giành được rất nhiều giải thưởng từ Mỹ, bao gồm giải GRAMMY sẽ trình diễn trực tiếp tại bữa tiệc sau sự kiện. Ban nhạc OK Go trong tương lai sẽ đồng hành cùng ASUS trong các chiến dịch quảng bá cho ZenFone 5.

ZenFone 5Z và ZenFone 5 – smartphone tiên phong của ASUS ứng dụng công nghệ AI

Cả ZenFone 5Z và ZenFone 5, dòng máy flagship thuộc ZenFone 5 Series đều được hoàn thiện với màn hình 6.2-inch trong thân máy nhỏ gọn 5.5-inch và đạt tỉ lệ màn hình so với thân máy đến 90%. ZenFone 5Z là một trong những smartphone đầu tiên sở hữu sức mạnh của chip xử lí Snapdragon 845 mới nhất với thuật toán trí tuệ nhân tạo, bộ 3 chip xử lí tiên tiến Hexagon 685 DSP, đồ họa Adreno 630 và CPU Kryo 385. ZenFone 5Z còn có ưu thế từ morden Snapdragon X20 Gigabit LTE cho tốc độ vượt qua mức gigabit, tương đồng với trải nghiệm truy cập internet cáp quang,cũng như tích hợp Wi-Fi 802.11ac 2x2 và Bluetooth® 5 cho các dòng tai nghe không dây sử dụng điện năng thấp. Hiệu năng vượt trội của ZenFone 5Z còn đến từ RAM lên tới 8 GB và 256 GB ROM, cho khả năng xử lí đáng kinh ngạc cùng với tiết kiệm năng lượng hiệu quả để thời lương pin lâu hơn.

ZenFone 5 sở hữu thiết kế tinh sảo, hệ thống camera kép nâng cấp và nền tảng di động Snapdragon 636 mới nhất. Nhằm tăng thêm sức mạnh hiệu năng, tính năng AI Boost độc quyền của ASUS – tích hợp sẵn trên ZenFone 5 và ZenFone 5Z sẽ giúp tối ưu hóa hiệu năng khi chơi game hoặc các tác vụ nặng khác.

ZenFone 5Z và ZenFone 5 có hệ thống camera kép thông minh luôn học hỏi thói quen người dùng, ứng biến phù hợp để cho những bức ảnh hoàn hảo nhất sau mỗi lần chụp. Máy sử dụng bộ cảm biến mới nhất của Sony là IMX363 với kích thước điểm ảnh lớn 1.4μm, khẩu độ f/1.8, kết hợp camera thứ hai có góc rộng 120 độ. Máy có hệ thống chống rung quang học 4 trục (OIS) và đặc biệt là tính năng nâng cao AI cho camera, bao gồm nhận diện cảnh chụp AI cho 16 ngữ cảnh và vật thể khác biệt, học và cải thiện ảnh chụp (AI Photo Learning), chụp hình chân dung thời gian thực (Real-time Portrait), chế độ làm đẹp trong thời gian thực. Nhờ đó, ZenFone 5Z và ZenFone 5 tạo nguồn cảm hứng sáng tạo cho người dùng với vật thể không giới hạn.

Sở hữu thiết kế và hệ thống tính năng tương đồng nhau, khác biệt lớn nhất giữa ZenFone 5 và ZenFone 5Z là ở bộ vi xử lí quyết định. ZenFone 5Z tích hơp chip xử lí mới nhất, mạnh nhất của Qualcomm là Snapdragon 845, trong khi đó ZenFone 5 tích hợp chip xử lí Qualcomm Snapdragon 636 mới nhất cân bằng hoàn hảo cho hiệu suất và năng lượng tiêu thụ.

ZenFone 5 Lite – smartphone tràn viền với 4 camera độc lập

ZenFone 5 Lite thanh lịch trong kích thước 6-inch và là smartphone đầu tiên trên thế giới thật sự có hệ thống 4 camera với bộ đôi camera kép trước và sau chụp góc rộng 120 độ và hoạt đông hoàn toàn độc lập. Khác với hệ thống của các máy tương đương (có hệ thống 4 camera), mỗi camera của ZenFone 5 Lite đều có khả năng hoạt động độc lập cho hình ảnh selfie, wefie, chụp chính, chụp chân dung, và quay phim hoàn hảo

Phá vỡ các giới hạn về sự sáng tạo nhiếp ảnh, ZenFone 5 Lite sở hữu một camera selfie cảm biến Sony có độ phân giải 20 MP ở mặt trước và camera chính 16 MP ở mặt sau.

ZenFone 5 Lite có màn hình IPS 6-inch Full HD và tỉ lệ fullview 18:9 với viền siêu mỏng trong kích thước nhỏ gọn dễ bỏ túi tương tự với các smartphone có kích thước 5.5-inch. Được trang bị nền tảng di động Snapdragon 630, ZenFone 5 Lite kết hợp hiệu suất đáng kinh ngạc, năng lượng tối ưu và viên pin 3300mAh cùng các tính năng bảo mật tiên tiến và tiện lợi như NFC, khay SIM ‘2+1’, mở khoá gương mặt và nhận diện vân tay nhanh nhạy.

ZenFone Max (M1)

ZenFone Max (M1) là dòng sản phẩm mới nhất thuộc Max Series – dòng smartphone có dung lượng pin cao duy nhất trên thế giới. ZenFone Max có mành hình hiển thị 5.5-inch trong kích thước nhỏ gọn. Dù trang bị pin dung lượng cao 4000 mAh nhưng máy vẫn không lớn hơn nhiều so với các điện thoại kích cỡ 5-inch. Tối đa diện tích hiển thị, thu nhỏ kích thước thân máy, camera kép cho góc rộng 120 độ, mở khóa vân tay nhanh chóng: đây là những tính năng hàng dầu của ZenFone Max giúp máy bền bỉ đồng hành cùng bạn trên mọi hoạt động, mở rộng những hình ảnh đáng nhớ qua những bức ảnh thu được.