Galaxy S9 và S9 Plus đã đến tay người dùng

SK Telecom Co. - nhà cũng cấp dịch vụ di động hàng đầu Hàn Quốc, đơn vị được Samsung ủy quyền bán các dòng smartphone mới cho biết, khoảng một nửa trong số các khách hàng đặt mua trước đã chọn Galaxy S9 Plus phiên bản 256 GB, do Galaxy S9 Plus có màn hình rộng hơn Galaxy S9 và được trang bị camera kép.

Đại diện của SK Telecom cũng cho biết, đa số các khách hàng nam chọn màu đen, còn hơn một nửa số khách hàng nữ chọn màu tím khi đặt mua dòng điện thoại mới này.

Về cấu hình, Galaxy S9 trang bị màn hình 5.8 inch Quad HD+, công nghệ hiển thị Super AMOLED, camera chính 12 MP giả lập khẩu độ F/1.5-F/2.4 hỗ trợ chức năng chống rung quang học và lấy nét theo pha kép, chạy hệ điều hành Android 8 Oreo và viên pin dung lượng 3.000mAh. Trong khi đó, "người anh em" Galaxy S9 Plus lại sở hữu kích thước màn hình 6.2 inch Quad HD+, bộ nhớ 6 GB RAM + 64 GB ROM, camera kép 12+12 MP, chạy Android 8 và viên pin dung lượng 3.500mAh.

Hiện các đại lí điện thoại di động ở Hàn Quốc đã bắt đầu phân phối dòng điện thoại Galaxy S9 và S9 Plus tới những khách hàng đã đặt mua trước đó. Trong khi đó, ngày phát hành chính thức hai sản phẩm này trên toàn cầu dự kiến là ngày 16/3 tới.

Có điều là lượng đặt hàng mua trước hai dòng smartphone mới (Galaxy S9 và S9 Plus) của năm nay ước tính thấp hơn so với bộ đôi phiên bản trước là Galaxy S8 và S8 Plus.

Cũng trong ngày 9/3, Samsung Electronics Co. cho biết, hãng sẽ cho ra mắt hai mẫu điện thoại thông minh này tại thị trường Ấn Độ vào tuần tới. Dự kiến, giá của mỗi chiếc Galaxy S9 tại Ấn Độ là 57.900 rupee (khoảng 891 USD) và Galaxy S9 Plus là 72.900 rupee (khoảng 1.120 USD).

Theo PCWorld VN.