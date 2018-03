ASUS giới thiệu laptop gaming ROG Strix SKT T1 Hero Edition

Số lượng cực kì giới hạn với thiết kế ấn tượng đi kèm logo SKT T1 cùng chữ kí Faker, ROG Strix SKT T1 Hero Edition đồng thời được trang bị cấu hình cao cấp gồm vi xử lí Intel Core i7, card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1060 và màn hình 120Hz IPS với chất lượng màu sắc rực rỡ đạt 100% sRGB.

ROG Strix SKT T1 Hero Edition là chiếc laptop gaming không thể thiếu trong bộ sưu tập của bất cứ “fan cứng” Faker nào. Tại Việt Nam, chỉ 10 khách hàng có cơ hội sở hữu phiên bản giới hạn ROG Strix SKT T1 Hero Edition với mức giá 39.990.000 VNĐ và kèm nhiều quà tặng lưu niệm Faker đặc biệt.

Cuối năm 2017 vừa qua, Faker được vinh danh là "Best Esports Player" (Game thủ Thể Thao điện tử xuất sắc nhất) tại The Game Awards. Faker đã phát biểu: "Tôi rất hào hứng đón chờ ROG Strix SKT T1 Hero Edition. Chiếc gaming laptop này là đồng hành cực kì lí tưởng cho các game thủ chơi Liên Minh Huyền Thoại và đồng thời đánh dấu sự hợp tác của tôi với thương hiệu phần cứng gaming hàng đầu Republic of Gamers và SKT T1."

Sự lựa chọn của Faker

Đây là phiên bản ROG Strix Hero đặc biệt với số lượng giới hạn. Khách hàng mua ROG Strix SKT T1 Hero Edition còn có cơ hội nhận được nhiều quà tặng sưu tầm từ ROG – SKT T1 như: áo thi đấu Faker, tấm lót chuột, posters đội tuyển và bộ stickers độc đáo. Nắp máy của phiên bản này được thiết kế với họa tiết logo SKT T1, cùng nhiều họa tiết vẩy rồng độc đáo. Trên chiếu nghỉ tay của máy sẽ là chữ kí của Faker – game thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất trong lịch sử.

Hiệu năng mạnh mẽ cho mọi tựa game

Được thiết kế cho các tựa games MOBA (multiplayer online battle arena) như Liên Minh Huyền Thoại, ROG Strix SKT T1 Hero Edition được trang bị bộ vi xử lí Intel Core i7, card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB và màn hình 120Hz IPS cho dải màu rực rỡ đạt 100% sRGB. Bàn phím RGB đa màu sắc của máy có cụm phím QWER được làm nổi bật đặc biệt cho các game MOBA, và cùng với đó là khả năng nhận diện đồng thời lên đến 30 phím (N-Key Rollover) để người chơi không bỏ lỡ combo kĩ năng nào. Với bàn phím có độ bền lên đến 20 triệu lần nhấn và hệ thống tản nhiệt 2 quạt 12V hiệu quả, ROG Strix SKT T1 Hero Edition hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành đắc lực cho mọi trận chiến “leo rank” dù khốc liệt nhất.