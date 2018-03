“BFF” nổi chữ màu xanh hay đen trên Facebook không liên quan gì bảo mật

Thực tế đó chỉ là một trò đùa!

BFF là viết tắt của Best Friends Forever, có nghĩa là Mãi mãi là bạn tốt nhất, hoặc ngoài ra còn có thể hiểu là viết tắt của Best Facebook On Friend, có nghĩa là “Bạn tốt nhất trên Facebook”. Hoặc cũng có thể hiểu từ này chỉ Bạn thân, bạn tri kỉ, những người bạn tốt.

Từ khóa này nước ngoài dùng rất nhiều, nhưng Việt Nam thì có vẻ ít hơn, nên ít bạn phát hiện là Facebook đã thêm một hiệu ứng vào nếu bạn gửi status hay comment từ BFF. Nó kiểu giống như xoxo (“x” và “o” tương ứng là “cái ôm” và “nụ hôn”).

Khi bấm vào chữ BFF bạn sẽ nhận được một hiệu ứng là hai cánh tay “chạm khẽ vào nhau” trên màn hình báo hiệu một tình bạn tốt đẹp.

Thực tế, không phải tất cả mọi người đều nhận được cập nhật này, nếu bạn gõ BFF lên status hay comment mà chỉ nhận được chữ BFF màu đen nghĩa là tài khoản bạn chưa được cập nhật.

Theo Infonet.