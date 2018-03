Grab và IFRC cùng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

Mối quan hệ hợp tác giữa mạng lưới hoạt động nhân đạo lớn nhất thế giới và nền tảng đặt xe công nghệ và thanh toán di động hàng đầu Đông Nam Á sẽ giúp người dùng ứng dụng Grab có thể chuyển đổi điểm thưởng của mình để quyên góp cho IFRC. Đây là lần đầu tiên IFRC có thể nhận được quyên góp thông qua ứng dụng trên điện thoại trên phạm vi toàn cầu. Sau quan hệ hợp tác năm 2016, đây là bước hợp tác mới giữa Grab và IFRC để cùng tìm ra những phương thức mới nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ở Đông Nam Á.

“Đông Nam Á là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhiều nhất trên thế giới, không những thế, phần lớn người dân vẫn còn gặp khó khăn khi tiếp cận với nguồn thức ăn, nước sạch, dịch vụ y tế và các điều kiện sống cơ bản. Việc hợp tác với của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hỗ trợ cho các chương trình nhân đạo của họ và giúp đỡ những dân có hoàn cảnh khó khăn... một lần nữa khẳng định sứ mệnh của chúng tôi trong việc đưa Đông Nam Á tiến về phía trước. Grab mong muốn được đồng hành cùng IFRC để kịp thời ứng phó và giúp người dân thêm kiên cường chống chọi với các thảm họa thiên nhiên. Sử dụng nền tảng GrabRewards càng khiến việc quyên góp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Giờ đây, điểm thưởng của khách hàng tích lũy được từ những chuyến đi Grab không chỉ cho phép họ tiếp cận với hàng loạt sản phẩm và ưu đãi mà còn mang thêm nhiều ý nghĩa, mục đích cao cả.” - ông Jason Thompson, Giám đốc bộ phận GrabPay khu vực Đông Nam Á, cho biết.

Từ ngày 31/1/2018 trở đi, người dùng Grab tại Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam có thể truy cập vào danh mục GrabRewards trên ứng dụng và dễ dàng chuyển đổi điểm thưởng để quyên góp. Tại Việt Nam, khách hàng có thể đổi 270 điểm GrabRewards để quyên góp 10.000 đồng.

Ông Pierre Kremer, Trưởng bộ phận Quan hệ Đối tác khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của IFRC, cho biết: “Grab, với lợi thế của một công ty công nghệ với xuất phát điểm tại Đông Nam Á và mạng lưới rộng khắp khu vực, sẽ là một đối tác lí tưởng của IFRC. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác với một ứng dụng trên điện thoại để gây quỹ. Chúng tôi có cùng cam kết mở rộng kết nối và tình đoàn kết giữa mọi người, góp phần xây dựng cộng đồng, thành phố và quốc gia. Đây cũng cam kết của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ cũng như hàng trăm ngàn tình nguyện viên đang làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ những cộng đồng đang gặp khó khăn. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng với Grab để tìm ra những phương thức mới giúp giải quyết khó khăn, cũng như chứng tỏ sức mạnh của lòng nhân đạo ở khu vực Đông Nam Á.”

Đổi điểm để quyên góp trong danh mục GrabRewards

IFRC sẽ phân bổ lại phần quyên góp từ mỗi quốc gia về đúng cho Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ tại nước đó để sử dụng cho những chương trình cần được hỗ trợ nhân đạo nhất. Các chương trình này bao gồm giảm thiểu rủi ro do thiên tai, cải thiện nguồn cung cấp nước an toàn, ứng phó với núi lửa phun trào, lũ lụt, lốc xoáy, bão hoặc dịch bệnh, khuyến khích tư nguyện hiến máu cứu người, và tăng cường bảo vệ những nhóm người dễ bị thương tổn như trẻ em và người nhập cư.

Grab và IFRC trước đây đã có những phương thức sáng tạo để hợp tác với nhau. Năm 2016, Grab và IFRC đã thiết lập quan hệ hợp tác trong một năm để tuyên truyền về an toàn giao thông, kĩ năng hỗ trợ khẩn cấp; cũng như trang bị cho đội ngũ đối tác tài xế Grab khắp Đông Nam Á kĩ năng sơ cấp cứu và kiến thức về an toàn giao thông. Thông qua quan hệ hợp tác này đã giúp các đối tác tài xế của Grab có được kĩ năng sơ cứu và kĩ thuật lái xe an toàn, cũng như đào tạo đối tác tài xế và trung tâm chăm sóc khách hàng của Grab trở thành mạng lưới đáp ứng đầu tiên trong những tình huống khẩn cấp và thiên tai.