Giá iPhone có thể tăng vì chính sách thuế nhập khẩu mới

Theo PhoneArena, ông Trump đã quyết định thay đổi chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, với khoản thuế 25% được đưa ra hướng đến khoảng 50 tỉ USD hàng hóa nhập từ quốc gia đông dân nhất thế giới vào thị trường Mỹ. Phần lớn các sản phẩm bị ảnh hưởng được cho là thuộc lĩnh vực công nghệ cao.

Trong khi nhiều người cho rằng iPhone của Apple là của người Mỹ nhưng sự thật điện thoại được thiết kế ở Mỹ và lắp ráp tại Trung Quốc. Vì vậy nó được vận chuyển đến các nước khác, bao gồm ở Mỹ, do đó thiết bị cũng ảnh hưởng bởi luật thuế mới. Tổng thống Trump nói rằng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là điều đầu tiên trong rất nhiều chính sách mà chính quyền hướng đến Trung Quốc, và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cho biết chính phủ của ông Trump không sợ bất kì một cuộc chiến thương mại nào.

Nếu mức thuế 25% nhắm vào iPhone, Apple và các nhà bán lẻ cũng như nhà mạng sẽ quyết định có hay không người tiêu dùng Mỹ phải trả toàn bộ số tiền đó. Mức thuế 25% áp dụng khiến cho giá iPhone 8 64 GB có thể lên đến 873,75 USD từ mức 699 USD hiện tại. Trong khi đó, giá cho iPhone 8 Plus 64 GB sẽ là 998,75 USD, so với 799 USD hiện tại. iPhone X 64 GB sẽ lên đến 1.248,75 USD so với trước thuế 999 USD. Ngay lập tức cổ phiếu Apple giảm 2%, đóng cửa ở mức 167,7 USD vào cuối ngày 22/3.

Với chính sách mới, ngay cả khi Trung Quốc trả đũa Mỹ, có vẻ như những người mua iPhone ở các bang Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, mặc dù động lực để áp đặt thuế quan bắt nguồn từ việc Trung Quốc bị tố trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Giá trị thặng dư thương mại của Trung Quốc từ Mỹ hiện lên đến 375 tỉ USD, vì vậy chính quyền ông Trump muốn nó giảm xuống còn 100 tỉ USD.

“Chúng tôi không muốn có một cuộc chiến thương mại với Mỹ hay với bất cứ quốc gia nào khác, nhưng chúng tôi không sợ nó. Nếu ai đó cố gắng áp đặt một cuộc chiến thương mại lên chúng tôi, chúng tôi sẽ chiến đấu ngược trở lại”, Cui Tiankai, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, cho biết.

Trước khi thuế mới được áp dụng, Mỹ sẽ công bố danh sách 1.300 sản phẩm bị ảnh hưởng. Các công ty Mỹ mua một số sản phẩm này có thể bị đe dọa.

Theo Thanh Niên.