Huawei P20 và P20 Pro ra mắt với 3 camera 40 MP

Cả hai smartphone này đều đi kèm thiết kế màn hình với notch và tỉ lệ hiển thị 18,7:9, tuy nhiên sự khác biệt là khá rõ rệt, đặc biệt là camera ở mặt sau.

Thiết kế

P20 có màn hình 5,8 inch nhưng trong một cơ thể có kích thước chỉ lớn hơn một chút so với một smartphone màn hình 5,2 inch thông thường. Tương tự, P20 Pro với màn hình 6,1 inch được so sánh kích thước thân máy so với bản 5,5 inch.

Toàn bộ được bao phủ bởi vật liệu kính và tỏa sắc ở mọi góc độ. Trong khi P20 Pro có khả năng chịu đựng chống nước với chuẩn IP67 thì P20 chỉ đơn giản là chống nước cơ bản.

Có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa mặt sau của P20 và P20 Pro.

Bên cạnh thiết kế tuyệt đẹp, Huawei cũng tạo ra một notch trên sản phẩm, điều này sẽ được tối ưu với phiên bản Android P mà Goolge phát hành tới đây, tuy nhiên công ty thu gọn notch nhỏ hơn so với trên iPhone X, nhưng không nhỏ hơn so với Essentials Phone. Đáng buồn là nó chỉ chứa một camera thay vì sự kết hợp của nhiều cảm biến như TrueDepth Camera của Apple.

Màn hình

Cả hai sản phẩm của Huawei đều cung cấp màn hình độ phân giải Full HD+ để tối ưu hóa thời lượng pin thay vì nâng cấp lên Quad HD+. Trong khi P20 sử dụng màn hình LCD 5,8 inch (công nghệ điểm ảnh RGBW) độ phân giải 2240 x 1080 pixel thì P20 Pro sử dụng tấm nền OLED với kích thước 6,1 inch. Về cơ bản đây là tỉ lệ 18,7:9, tuy nhiên nếu không bao gồm notch thì nó sẽ hiển thị tỉ lệ 18:9.

Công nghệ RGBW thường sáng hơn so với màn hình LCD thông thường do có sự bổ sung của điểm ảnh màu trắng, và theo Huawei thì độ sáng của nso lên đến 770 nits, tốt hơn 25% so với iPhone X và Galaxy S9 có thể mang lại.

Cả hai điện thoại đều đi kèm notch ở mặt trước.

Thông số kĩ thuật

Huawei trang bị cho cả P20 và P20 Pro chip Kirin 970 do chính hãng phát triển dựa trên quy trình 10 nm hiện đại với 8 lõi tốc độ 2,4 GHz, do đó bạn sẽ không cảm thấy bị giới hạn bởi bất kì biện pháp nào. Tuy nhiên, P20 chỉ đi kèm RAM 4 GB, thấp hơn RAM 6 GB trên P20 Pro. Tùy chọn bộ nhớ trong bắt đầu từ 128 GB, còn pin của P20 đạt dung lượng 3.400 mAh và P20 Pro là 4.000 mAh đều hỗ trợ sạc nhanh.

Máy ảnh

Rõ ràng máy ảnh trên P20 và P20 Pro là điều mà nhiều người dùng quan tâm trong thời gian qua, đặc biệt đối với phiên bản P20 Pro.

Huawei P20 đi kèm camera kép với ống kính Leica, bao gồm cảm biến đơn sắc 12 MP RGB và cảm biến chính 20 MP, sử dụng ống kính khẩu độ f/1.8 và f/1.6 tương ứng. Nó có kích thước điểm ảnh 1,55 micron.

Đặc biệt với Huawei P20 Pro. Chiếc smartphone này đi kèm với 3 ống kính camera khác nhau, trong đó bộ cảm biến chính 40 MP với khẩu độ f/1.7. Nó sẽ kết hợp với bộ cảm biến kép (đơn sắc 20 MP và tele 8 MP) để mang đến hứa hẹn cugn cấp kích thước điểm ảnh lớn hơn 61% so với iPhone X và 22% so với Galaxy S9. Điều này cho phép P20 Pro thu sáng tốt hơn, với sự hỗ trợ của bộ cảm biến nhiệt độ màu, laser, tự động lấy nét theo pha và độ tương phản.

Huawei trang bị cho P20 Pro ba camera độ phân giải đến 40 MP.

Khá thú vị, Huawei cho biết P20 Pro có độ nhạy sáng ISO lên đến 102.400 - cao nhất trên smartphone. Đây cũng là điện thoại hỗ trợ zoom quang 3x với ống kính tele, tính năng Super Slow Motion tốc độ 960 fps ở chất lượng 720p giống như Galaxy S9 và chế độ chụp ảnh cực nhanh cho phép lấy khung ảnh từ trạng thái màn hình khóa chỉ trong vòng 3 giây.

Giá bán

Huawei P20 trang bị các màu Black, Champagne Gold, Twilight, Pink Gold và Midnight Blue, trong khi P20 Pro cũng có các màu tương tự ngoại trừ thiếu Champagne Gold. Sản phẩm sẽ lên kệ trong quý 2 với giá dự kiến 899 EUR tại châu Âu, cao hơn so với 679 EUR của P20.

Theo Dân Việt.