Vừa chạm ngưỡng siêu kỉ lục 5 tỉ lượt xem, Despacito đã bị hacker xóa

Despacito là bản nhạc gây hot nhất trên YouTube do các ca sĩ Luis Fonsi và Daddy Yankee thực hiện và đăng lần đầu tiên vào tháng Giêng. Sau khi liên tục tạo ra cột mốc mới, với 5 tỉ lượt xem được thiết lập vào ngày 9/4, video này giờ đã không còn tồn tại khi người dùng tìm kiếm trên trang web YouTube.

Theo ghi nhận, Despacito đã bị nhóm Hacker Bi Prosox xoá khỏi Youtube. Đây là nhóm hacker nổi tiếng với các vụ hack những bài hát nổi tiếng.

Sau khi Despacito bị hack, vị trí đầu bảng trên YouTube hiện đang thuộc về See You Again do hai ca sĩ Wiz Khalifa và Charlie Puth biểu diễn với hơn 3,5 tỉ lượt xem, sau đó đến lượt Gangnam Style của Psy với 3,1 tỉ lượt xem.

Theo tạp chí Billboard, ca sĩ Fonsi (Puerto Rico) cho biết khi thực hiện cảnh quay, anh từng có tin tưởng rằng video sẽ thu hút mạnh. Anh nói: “Mọi người nhảy múa trên đường phố (ngay cả khi không ai quay phim). Điểm hấp dẫn là thông thường, sẽ có ai đó nói rằng có thể vui lòng dừng lại cho đến khi họ quay phim trở lại. Nhưng ở đây mọi người đều tiếp tục nhảy múa”.

Bi Prosox là nhóm đứng đằng sau vụ xóa video hot nhất YouTube.

Bản thân Despacito đã đứng trên đỉnh bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard trong suốt 16 tuần lễ. Đoạn video có cảnh quay tại Puerto Rico cũng nhanh chóng thu hút người nghe trong nước.

Theo Dân Việt.